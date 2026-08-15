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Corresponsabilidad vial: la estrategia contra el delito

La prevención del delito en la vía pública también exige corresponsabilidad ciudadana: mantenerse alerta, reducir rutinas predecibles, reportar emergencias y denunciar fortalece la seguridad en el entorno vial

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
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La erradicación absoluta del delito en la vía pública es imposible; sin embargo, la corresponsabilidad ofrece una gran oportunidad para transformar el entorno comunitario.

Con una disminución sostenida de la incidencia delictiva —63 por ciento menos delitos de alto impacto y 71 por ciento menos robos a personas en el espacio público durante los últimos siete años—, la Ciudad de México avanza hacia metas más ambiciosas en materia de percepción de seguridad. Aun así, de acuerdo con el INEGI, la mitad de la población se siente insegura.

Entender la calle como un ecosistema dinámico permite identificar patrones de oportunidad y diseñar estrategias de contención basadas en hábitos preventivos cotidianos. También ayuda a cerrar, de manera deliberada, las ventajas logísticas que el entorno vial puede ofrecer a quienes delinquen.

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En el caso de los automovilistas, la prevención se fortalece mediante el equilibrio entre un conductor alerta, un entorno con vigilancia natural y una respuesta institucional oportuna, como plantean los esquemas impulsados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Desde la neurociencia aplicada a la movilidad, el entrenamiento de la visión periférica puede ampliar el campo perceptual del conductor hasta los 180 grados y facilitar la detección de movimientos atípicos en los puntos laterales o fuera del foco central.

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Quienes se habitúan a fijar la mirada únicamente en el vehículo de adelante pueden experimentar la llamada “visión de túnel”, una limitación que reduce el tiempo de reacción ante una aproximación sospechosa.

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Por el contrario, mantener un monitoreo constante mediante los espejos retrovisores y la observación de los puntos laterales eleva el nivel de alerta y brinda al automovilista una ventaja para anticipar una posible agresión.

Otra contribución ciudadana eficaz consiste en diversificar las rutas habituales para reducir la predictibilidad que los grupos delictivos pueden aprovechar durante sus labores de observación. Al variar horarios y trayectos, el automovilista dificulta la planeación criminal y reduce la viabilidad de la comisión de un ilícito.

El debate público puede evolucionar hacia esquemas de prevención situacional autogestionada. Reducir la incidencia delictiva exige un compromiso permanente con la legalidad, que incluye reportar las emergencias al 9-1-1 y presentar la denuncia formal ante las autoridades.

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