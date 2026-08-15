Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen romántica escapada en la playa

Una pareja se abraza en la playa, con el sol poniente reflejándose en el agua y la arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano tras confirmar su noviazgo a principios de julio de 2026, cuando circuló en redes sociales un video en el que se les vio besándose.

La actriz capitalina dio el siguiente paso al publicar en su cuenta de TikTok un video de casi cinco minutos que documentó una escapada de dos días en Acapulco, Guerrero —su destino favorito, según ella misma reveló—, donde la pareja disfrutó de paseos en cuatrimoto, un chapuzón en el mar y varias salidas a comer.

La actriz compartió el romántico momento en sus redes sociales ( samadhiza/TikTok)

Una escapada sin filtros

Zendejas no ocultó el cariño hacia el cantautor en ningún momento del material. Uno de los detalles que destacó fue haberlo dejado dormir hasta tarde, ya que la noche anterior él tenía un compromiso laboral: “se le perdona”, escribió en el video.

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Ballesteros respondió con un comentario que no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos: “2 días con mi persona favorita! Looovvveeeeeuuuuu”. Los seguidores de ambos aplaudieron la publicación y calificaron su vínculo como una de las relaciones más sólidas del medio artístico mexicano.

Una pareja se abraza en una playa mientras el sol se pone sobre el océano, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. (TikTok Samadhy Zendejas)

Los rumores que precedieron al romance

Antes de la confirmación oficial, los nombres de Zendejas y Ballesteros comenzaron a vincularse luego de que se les viera juntos en diversas ocasiones y coincidiendo en eventos del medio. Los rumores crecieron con fuerza hasta que, en julio de 2026, ambos los convirtieron en certeza con sus propias publicaciones en redes sociales.

Desde entonces, la actriz ha mostrado una faceta más abierta sobre su vida sentimental, aunque la pareja mantiene cierta privacidad en algunas de sus apariciones públicas.

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Una joven pareja se abraza mientras sonríe, iluminada por la luz dorada del atardecer en un entorno de playa y rocas. (TikTok Samadhy Zendejas)

Quién es Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas nació el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México y dio sus primeros pasos en la actuación casi por accidente: a los 12 años acompañaba a sus hermanos a audiciones en Televisa cuando un director de casting la invitó a participar como extra en el programa María de todos los ángeles.

Esa aparición la llevó a la escuela de actuación del canal y, en 2009, obtuvo su primer papel de peso en Atrévete a soñar, la telenovela infantil protagonizada por Danna Paola, donde interpretó a Amaya. El rol le valió un premio TVyNovelas como revelación femenina.

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Su nombre trascendió fronteras en 2017, cuando Telemundo la eligió para encarnar a Jenni Rivera en su etapa adolescente en la bioserie Mariposa de barrio. A ese proyecto le siguieron Enemigo íntimo, Falsa identidad —169 episodios como villana principal— y Rosario Tijeras. En 2023 protagonizó por primera vez una telenovela junto a William Levy en Vuelve a mí, producción de Telemundo.

En septiembre de 2024 desfiló en la Semana de la Moda de París en el show de L’Oréal “Walk Your Worth”. Actualmente acumula más de 8 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram.

Quién es Gabito Ballesteros

A diferencia de la mayoría de los artistas de su generación, Ballesteros cumplió el trato que hizo con sus padres: estudiar antes de dedicarse por completo a la música - (Instagram)

Gabriel Ballesteros Abril, conocido artísticamente como Gabito Ballesteros, nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora. Su vínculo con la música comenzó a los ocho años, cuando su madre le enseñó a tocar la guitarra y lo inscribió en el coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de su pueblo natal.

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A diferencia de la mayoría de los artistas de su generación, Ballesteros cumplió el trato que hizo con sus padres: estudiar antes de dedicarse por completo a la música. En 2022 se graduó como ingeniero industrial en Hermosillo, Sonora, y ese mismo año lanzó “El Chamán”, el sencillo que lo puso en el radar del regional mexicano con más de tres millones de reproducciones en Spotify en pocas semanas.

Su carrera despegó al firmar con el sello Los CT, de Natanael Cano, y colaborar con los nombres más grandes del género. En noviembre de 2022 lanzó “AMG” junto a Cano y Peso Pluma, tema que llegó al número 1 en México y se coló en el Billboard Hot 100. En 2023 repitió el éxito con “Lady Gaga”, que alcanzó el Top 10 global. También ha trabajado con Becky G, Fuerza Regida, Junior H y Prince Royce, entre otros.

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En mayo de 2024 publicó su primer álbum de estudio, The GB, con 22 temas, que alcanzó el puesto 5 en la lista US Latin de Billboard. Su segundo disco, Ya No Se Llevan Serenatas, llegó en mayo de 2025.