El verdadero legado no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que les enseñas antes de dejárselo

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Ahora que estamos de vacaciones y muchas familias pasan más tiempo juntas, vale la pena plantear una pregunta que pocos líderes de familia se hacen: si mañana tus hijos recibieran todo lo que has construido, ¿sabrían qué hacer con ello?

No me refiero únicamente a que conozcan cuánto vale una propiedad, dónde está una cuenta de inversión o qué empresas forman parte del patrimonio familiar. Me refiero a algo mucho más importante: ¿sabrían tomar decisiones? ¿Podrían distinguir entre patrimonio e ingresos? ¿Sabrían cuándo conservar, cuándo invertir y cuándo decir que no? ¿Qué harían si una decisión equivocada pudiera comprometer lo que sus padres construyeron durante décadas?

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Una de las principales motivaciones para formar un patrimonio es, precisamente, pensar en la siguiente generación. Muchos decimos: “Quiero que mis hijos tengan una vida mejor que la que yo tuve”.

Es una frase llena de amor y buenas intenciones, pero también encierra una paradoja: en nuestro deseo de darles todo a nuestros hijos —o a nuestros sobrinos, en el caso de quienes no tienen hijos—, podemos terminar quitándoles la oportunidad de aprender a construir, cuidar y valorar aquello que algún día recibirán.

Porque una cosa es heredar un patrimonio y otra muy distinta estar preparado para administrarlo.

Podemos dejarles una casa, pero eso no significa que sepan conservarla. Podemos dejarles inversiones, pero tenerlas no garantiza que sepan tomar buenas decisiones. Podemos entregarles una empresa, pero eso tampoco asegura que estén preparados para dirigirla.

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Cuando hablamos de patrimonio familiar, el criterio puede ser tan importante como los bienes mismos.

Una familia que ha construido riqueza a lo largo de varias generaciones necesita hablar de mucho más que dinero. Necesita hablar de valores, responsabilidades y decisiones; de lo que significa tener un patrimonio y de lo que implica conservarlo.

También debe hablar de la importancia de decir “no” cuando una decisión puede poner ese patrimonio en riesgo.

Estas conversaciones no siempre son sencillas. Muchas familias prefieren mantener a sus hijos al margen de las decisiones económicas para “no preocuparlos” o porque consideran que todavía son demasiado jóvenes. Otras simplemente nunca encuentran el momento adecuado.

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Pero el momento perfecto no existe

La preparación comienza mucho antes de que una persona deba hacerse cargo de un patrimonio. Esto no significa revelar todas las cifras ni entregar responsabilidades antes de tiempo. Significa enseñar poco a poco, de acuerdo con la edad y la madurez de cada integrante de la familia.

Tenemos que generar conversaciones sobre cómo se toman las decisiones; explicar por qué se ahorra, qué significa invertir y cuáles son los riesgos; permitir que los hijos conozcan el esfuerzo, la disciplina y las renuncias que existen detrás de aquello que la familia ha construido.

También debemos darles oportunidades para decidir, equivocarse y aprender mientras todavía cuentan con orientación. El criterio no se transmite mediante documentos ni aparece automáticamente cuando se recibe una herencia: se forma con el ejemplo, la conversación y la experiencia.

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Porque cuando heredamos bienes, recibimos algo que ya existe. Cuando heredamos también criterio, recibimos una herramienta para cuidar lo construido y, sobre todo, para crear algo nuevo.

Ese es el verdadero legado.