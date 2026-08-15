México
Agregar Infobae enGoogle

Mariana Echeverría acepta regresar a La Casa de los Famosos: esta fue su condición

La conductora hizo una autocrítica sobre su primera experiencia y aseguró que enfrentaría el reto con una estrategia completamente distinta

Mariana Echeverría rechazó La Granja VIP para volver a La Casa de los Famosos México
Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mariana Echeverría dejó abierta la posibilidad de regresar a un reality que marcó una etapa polémica de su carrera. Al recordar su participación en La Casa de los Famosos, la conductora reconoció que, aunque su estrategia no funcionó como esperaba, estaría dispuesta a intentarlo nuevamente.

Habló sobre las decisiones que tomó durante la competencia y aceptó que una segunda experiencia podría ser muy diferente. “Simplemente no fue un buen juego. Sí lo volvería a hacer diferente y sí lo volvería a hacer”, aseguró al hacer un balance de aquella participación.

La declaración tomó fuerza cuando le preguntaron directamente si entraría nuevamente a una edición All Stars. Sin darle demasiadas vueltas, Mariana respondió: “Sí”. Así, la posibilidad de verla otra vez dentro de una casa quedó sobre la mesa.

PUBLICIDAD

Mariana Echeverría admite que cambiaría su estrategia

Mariana Echeverría responde a Gala Montes por comentarios en su contra
Mariana Echeverría responde a Gala Montes (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

Al analizar lo ocurrido durante su participación, Mariana reconoció que quizá el equipo que integró tampoco fue el más conveniente. “Mejor juego, me queda claro. A lo mejor tampoco fue el mejor equipo”, comentó al recordar la dinámica que enfrentó.

También planteó que una decisión diferente pudo haber modificado el rumbo de la competencia. “A lo mejor si Karime le hubiera hecho caso y me cambio de equipo, las cosas hubieran sido diferentes, quién sabe”, explicó, aunque dejó claro que no vive aquella experiencia desde el arrepentimiento.

Para Mariana, regresar tendría una ventaja importante: la experiencia. “Ya cuando entras por segunda vez a un tipo de estos, ya te sabes manejar más”, señaló. Según su reflexión, conocer previamente las reglas del juego permitiría actuar de otra manera y evitar algunos de los errores cometidos anteriormente.

PUBLICIDAD

La polémica que marcó su paso por el reality

Mariana Echeverría fue contactada por TV Azteca
Mariana Echeverría fue contactada por La Granja VIP y Survivor México (IG: marianaecheve)

La participación de Mariana Echeverría estuvo rodeada de críticas y momentos que provocaron fuertes reacciones entre los seguidores del programa. Varias de sus actitudes durante la convivencia fueron cuestionadas y terminaron convirtiéndose en parte de la conversación alrededor de su estancia.

La conductora también enfrentó señalamientos relacionados con conflictos entre habitantes y situaciones ocurridas dentro de la casa. Aquella presión generada por las redes sociales terminó convirtiendo su participación en una de las etapas más comentadas de su trayectoria dentro del formato.

Sin embargo, Mariana ahora mira esa experiencia desde otra perspectiva. “No me arrepiento de nada”, afirmó, antes de reconocer que el problema estuvo en la manera de jugar: “Simplemente no fue un buen juego”. Su conclusión parece clara: volvería, pero con una estrategia distinta.

¿Mariana regresaría con una nueva imagen?

Mariana Echeverría
(@themariomarvel)

Una eventual edición All Stars representaría una oportunidad para que Mariana demostrara cuánto aprendió de su primera experiencia. La propia conductora considera que volver después de haber vivido el formato permitiría entrar con mayor conocimiento y controlar mejor las emociones.

Al explicar lo que ocurre cuando alguien ya conoce la dinámica, señaló: “Como que ya lo sabes jugar”. También recordó que algunos participantes tenían experiencia previa y podían manejar mejor determinadas situaciones, mientras otros se dejaban llevar por lo que ocurría dentro de la casa.

Por ahora, no se plantea aquí una confirmación de que Mariana vaya a participar nuevamente. Lo que sí existe es su disposición expresa a regresar. Ante la pregunta “¿Sí regresarías a una Casa de los Famosos All Star?”, respondió “Sí”. Y después de reconocer que lo haría diferente, remató con una frase que deja abierta la puerta a una segunda oportunidad: “Sí lo volvería a hacer”.

Temas Relacionados

Mariana EcheverríaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El sitio arqueológico de Veracruz que es uno de los más bastos y representó un papel crucial durante la conquista

Además de su arquitectura funeraria, el conjunto arqueológico resguarda plazas, escalinatas, edificios civiles y una cancha en forma de I que muestra su antiguo carácter urbano

El sitio arqueológico de Veracruz que es uno de los más bastos y representó un papel crucial durante la conquista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Sigue las noticias más importantes de de estos temas en Infobae México en tiempo real

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Pleito en bar Chúpame el Camarón en CDMX: mesera agredió a cliente con botella rota porque se quejó de cobro excesivo

La mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el cliente fue a atenderse a un hospital, sin embargo las lesiones no pusieron el riesgo su vida

Pleito en bar Chúpame el Camarón en CDMX: mesera agredió a cliente con botella rota porque se quejó de cobro excesivo

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

La periodista denunció ataques tras ser nombrada por la titular de la Consejería Jurídica de Presidencia

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

En su poder se hallaron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas: 5 con características de marihuana y 6 con una sustancia similar al cristal

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Karla Cortés, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco: qué pasó, quiénes están detenidos y en qué va el proceso

Karla Cortés, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco: qué pasó, quiénes están detenidos y en qué va el proceso

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos

Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

Marina localiza y neutraliza laboratorio clandestino para fabricar drogas en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Cae a Caleb, líder narco de Los Rojos que operan en Puebla Morelos y Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo pide ‘salario triple’ en LCDLFM 2026 por trabajar en domingo: esto podría recibir

Cynthia Klitbo pide ‘salario triple’ en LCDLFM 2026 por trabajar en domingo: esto podría recibir

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Cynthia Klitbo y Gema Garoa protagonizan fuerte pelea

Paola Rojas presume su amor por Jorge Suárez en plena controversia por lista de Luisa María Alcalde: “No se limiten”

Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

Cachirula & Loojan y Alemán gratis en Iztapalapa: a qué hora son los conciertos y cómo llegar

DEPORTES

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Christina Burkenroad anuncia su retiro del futbol profesional tras convertirse en leyenda de Rayadas

Alexis Vega presume su pasión por los lujosos autos: esto es lo que cuesta cada coche deportivo que posee

Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas reviven sus inicios y viajan en Metro y microbús de la CDMX