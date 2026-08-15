Así detuvieron a un menor de 14 años en Apodaca: lo investigan por 20 robos con violencia en tiendas

En su poder se hallaron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas: 5 con características de marihuana y 6 con una sustancia similar al cristal. Crédito: Especial

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La Guardia de Proximidad de Apodaca detuvo el 13 de agosto de 2026 a Diego, un adolescente de 14 años, en la colonia Gaspar Castaño tras detectarlo en actitud sospechosa junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee. Los elementos le encontraron 11 bolsas con sustancias presuntamente ilícitas, y la Unidad de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad lo vincula con al menos 20 robos con violencia a tiendas de conveniencia cometidos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 en los municipios de Apodaca y Guadalupe, Nuevo León.

La detención ocurrió durante un patrullaje de rutina en el cruce de la avenida Gaspar Castaño y la calle Oro. Los policías observaron al menor cuando presuntamente alteraba el orden público junto al vehículo.

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La detención de Diego en la colonia Gaspar Castaño

En el lugar también se encontraba una mujer de 28 años, quien se identificó como conductora de la camioneta. La revisión policial al adolescente arrojó el hallazgo de 5 bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, y 6 bolsas con una sustancia similar al cristal.

La mujer no presentó licencia de conducir ni documentación que acreditara la procedencia del vehículo. Por esa razón, las autoridades aseguraron la camioneta Jeep Grand Cherokee.

Dos personas con sudaderas oscuras y pantalones vaqueros azules están esposadas por la espalda con grilletes de metal en un espacio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego enfrentará un proceso penal por los delitos de robo con violencia y delitos contra la salud. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca lo puso a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Menores, instancia que determinará su situación jurídica.

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Los 20 robos investigados en Apodaca y Guadalupe entre 2025 y 2026

La Unidad de Análisis de la corporación municipal cuenta con videos, gráficas y otros registros que presuntamente ubican al adolescente en los atracos. Los datos recopilados abarcan un periodo de más de ocho meses: del 20 de noviembre de 2025 al 6 de agosto de 2026.

De la veintena de robos documentados, 18 se habrían cometido dentro del municipio de Apodaca y 2 en Guadalupe. Los establecimientos afectados fueron principalmente tiendas de conveniencia y farmacias.

Las colonias apodaquenses donde se registraron los atracos son Hacienda Las Margaritas, Misión Las Flores, La Encarnación, San Miguel, Valle de San Miguel y Real de San Miguel. La colonia Hacienda Las Margaritas concentra el mayor número de incidentes, con 4 asaltos contabilizados.

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Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Misión Las Flores se tienen registrados 2 robos atribuidos presuntamente al grupo. Los 2 atracos en Guadalupe ocurrieron en establecimientos de la colonia Nueva Linda Vista.

La banda investigada y el papel de Diego

Las autoridades señalan que el adolescente no habría actuado solo en ninguno de los hechos. La Unidad de Análisis investiga la identidad y el grado de responsabilidad de otros posibles integrantes del grupo.

Los registros policiales indican que Diego habría operado en compañía de cómplices en cada uno de los asaltos documentados. Las indagatorias continúan para determinar si el menor participó en la totalidad de los hechos señalados.

La corporación no ha precisado cuántas personas integran la presunta banda ni si existen otras detenciones relacionadas con los mismos robos. El caso permanece en investigación activa por parte de las autoridades municipales.

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Un individuo con las manos esposadas a la espalda viste una camiseta gris oscura, parado frente a un fondo azul con inscripciones blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público especializado en Menores define la situación jurídica

Por su minoría de edad, Diego no enfrenta el sistema penal para adultos, sino el procedimiento establecido por la legislación especializada en adolescentes. El Agente del Ministerio Público para Menores tiene la facultad de determinar las medidas aplicables conforme al resultado de las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca no ha informado si la mujer de 28 años detenida junto al menor enfrenta cargos relacionados con los robos. Su situación jurídica, hasta el momento, se vincula únicamente con el aseguramiento del vehículo.

Las autoridades no descartaron la posibilidad de que las indagatorias deriven en más detenciones. El expediente del caso incluye el material audiovisual recopilado por la Unidad de Análisis a lo largo de los ocho meses de actividad delictiva documentada.

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La acumulación de evidencia digital, como videos de cámaras de seguridad, fue el elemento que permitió vincular al adolescente con la serie de atracos. Ese mismo material servirá de base para el proceso que el Ministerio Público especializado conduzca en las próximas semanas.