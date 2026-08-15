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Guadalajara se ilumina de rojinegro por los 110 años del Atlas: estos son los lugares emblemáticos donde puedes tomarte la foto

Los aficionados de los Zorros podrán sumarse a los festejos y visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la Perla Tapatía

Fachada de una catedral gótica iluminada en rojo intenso, con dos torres y una fuente en primer plano que lanza chorros de agua rojiza. Escudo del 110 aniversario.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guadalajara se viste de rojinegro para acompañar al Atlas en la celebración de sus 110 años de historia, aniversario que el club tapatío conmemora oficialmente este sábado 15 de agosto.

Los festejos comenzaron desde la noche de este viernes, cuando varios de los sitios más emblemáticos de la ciudad se iluminaron con los colores de La Academia. El propio Atlas presumió en sus redes sociales las imágenes de estos espacios que se sumaron a la celebración de uno de los clubes con mayor tradición del futbol mexicano.

Entre los sitios que lucieron los colores rojinegros estuvieron La Minerva, Los Arcos de Guadalajara, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y el Palacio Municipal de Guadalajara, además de la Glorieta de los Niños Héroes, conocida también como la Glorieta de la Furia.

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La respuesta de los aficionados no se hizo esperar. Los seguidores de los Zorros compartieron fotografías desde los distintos puntos de la ciudad y aprovecharon la ocasión para presumir su orgullo por los colores del equipo.

Tres personas con rostros borrosos visten camisetas rojas y negras y posan de noche frente a un edificio con arcos y ventanas iluminado con luz roja.
(@AtlasFC / X)

A través de sus redes sociales, Atlas destacó la magnitud de la celebración: “110 años no se celebran todos los días. Hoy y mañana por la noche, algunos de los lugares más emblemáticos de Guadalajara se iluminarán de Rojinegro para celebrar nuestra historia… incluso habrá uno que no está tan acostumbrado a vestir nuestros colores”.

Para quienes se encuentren en la Perla Tapatía este sábado, los monumentos podrán convertirse en uno de los puntos de reunión para los aficionados que quieran sumarse a la celebración y tomarse una fotografía con los colores del club.

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¿Qué lugares de Guadalajara se iluminaron de rojinegro?

(@AtlasFC / X)
(@AtlasFC / X)

Los principales sitios de la ciudad que se sumaron al aniversario del Atlas fueron:

  • La Glorieta de La Minerva
  • Los Arcos de Guadalajara
  • La Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres
  • El Palacio Municipal de Guadalajara
  • La Glorieta de los Niños Héroes, también conocida como Glorieta de la Furia o Chapalita
  • El Paseo Chapultepec

La celebración llega en un momento especial para los Zorros, quienes buscan que el aniversario 110 también quede marcado por un resultado positivo dentro de la cancha.

Atlas busca festejar sus 110 años con triunfo ante Tigres

(@AtlasFC / X)
(@AtlasFC / X)

El festejo continuará este sábado en el Estadio Jalisco, donde Atlas recibirá a Tigres en partido correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro representa una oportunidad para que La Academia cierre su aniversario con una victoria frente a su afición. Sin embargo, Tigres llegará con la necesidad de reaccionar después de su eliminación en la Leagues Cup, por lo que el duelo podría representar una prueba exigente para los rojinegros.

Los Zorros intentarán aprovechar el ambiente generado por su aniversario para sumar tres puntos y mantener sus aspiraciones de protagonismo en el torneo.

¿Dónde ver Atlas vs Tigres?

El partido entre Atlas y Tigres podrá seguirse en México a través de TUDN MX y ViX.

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