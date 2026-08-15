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México cae en Semifinales ante Canadá en el Mundial de Flag Football, pero aún irá por el boleto olímpico

El conjunto de la hoja de Maple logró descifrar el juego ofensivo de las mexicanas y no permitió que se acercaran a su área

Pese a ser favoritas, las tricolor se quedaron en el camino y no lograron descifrar el juego canadiense.
Pese a ser favoritas, las tricolor se quedaron en el camino y no lograron descifrar el juego canadiense. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)
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En una dolorosa jornada para el deporte nacional, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football quedó fuera de la contienda por el título en el Campeonato Mundial IFAF 2026. En un encuentro dominado de principio a fin por el cerrojo táctico canadiense, el conjunto azteca cayó derrotado con un amargo marcador ante Canadá en la ronda de Semifinales, perdiendo la oportunidad de disputar la medalla de oro del certamen.

A pesar de haber llegado a esta instancia con paso invicto, la escuadra mexicana se topó con una defensiva norteamericana implacable que anuló la explosividad del ataque nacional, cortando la racha positiva de las dirigidas por el staff tricolor.

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Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Una primera mitad trágica para el ataque mexicano

El encuentro arrancó con un planteamiento sumamente agresivo por parte de la defensiva de Canadá, que desde las primeras series maniató la bolsa de protección de la mariscal de campo azteca, Diana Flores. La presión dio frutos al minuto 16 del primer tiempo, cuando las canadienses consiguieron romper el cero en la pizarra para ponerse arriba 6-0.

El momento anímico del partido se inclinó definitivamente hacia el cuadro de la hoja de maple minutos después. En un intento por responder rápidamente, Flores buscó conectar con sus receptoras en profundidad, pero la lectura de la defensiva canadiense fue perfecta: pase interceptado que entregó el balón a Canadá en una posición de campo inmejorable.

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Aprovechando el desconcierto azteca, al minuto 9 de la primera mitad Canadá capitalizó el error con una nueva anotación y la conversión del punto extra, colocando el marcador en un pesado 13-0. A partir de ese momento, México no encontró la fórmula para acortar distancias. Llegado el minuto 3 del primer lapso, la pizarra se mantuvo inamovible, mandando el juego al descanso con una blanqueada parcial y la urgencia absoluta del Tri por remontar en el complemento.

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

La defensiva de Canadá sentencia el encuentro

Para la segunda mitad, la tónica del partido no sufrió modificaciones. La defensiva de Canadá continuó borrando del campo al equipo azteca, firmando una actuación estelar que incluyó un total de dos intercepciones y cuatro capturas sobre la mariscal mexicana a lo largo del juego.

Al minuto 16 de la segunda mitad, cuando México mostraba destellos de reacción e intentaba orquestar una serie ofensiva profunda, llegó la segunda intercepción de la jornada en contra de Diana Flores, frustrando de golpe la posibilidad de sumar los primeros puntos en el marcador.

En la siguiente posesión, la desesperación se apoderó del cuadro nacional. Incapaz de avanzar desde su propio campo, la ofensiva tricolor se vio ahogada por la cobertura canadiense, provocando cuatro pases incompletos consecutivos que entregaron el balón en bandeja de plata al rival. Con apenas 7 minutos en el reloj, Canadá volvió a ingresar a la zona de anotación para sellar un aplastante 20-0.

A tres minutos del final del partido, México finalmente logró quitarse la blanqueada e ingresar a las diagonales para anotar el del honor, dejando la pizarra final en 20-6, insuficiente para amenazar el triunfo de las norteamericanas.

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El escenario tras la victoria de Estados Unidos

A pesar del duro golpe que significó quedar fuera de la Gran Final, el panorama rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se mantiene vivo para el representativo azteca debido a la combinación de resultados en el otro cruce de Semifinales.

En la segunda llave, Estados Unidos derrotó 27-21 a Gran Bretaña. Dado que la selección estadounidense cuenta con su plaza olímpica garantizada de forma directa por ser la nación anfitriona en 2028, el boleto directo que otorga este Mundial para el primer lugar del torneo podría recorrerse. Esto significa que si México gana el partido por el tercer lugar, obtendrá de manera automática su pasaporte a los Juegos Olímpicos.

¿Qué pasa si México pierde el partido por el tercer lugar?

En caso de que el conjunto tricolor no logre imponerse en el duelo por la medalla de bronce, la vía directa hacia la justa olímpica quedará cerrada momentáneamente. El equipo mexicano se vería obligado a jugar el repechaje continental en junio de 2027, exactamente un mes antes de la inauguración de Los Ángeles 2028. En ese torneo clasificatorio participarán 10 equipos representativos de la región y únicamente se otorgarán dos boletos olímpicos, lo que complicaría drásticamente el camino nacional.

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

Dónde y a qué hora ver México vs. Gran Bretaña por el Tercer Lugar

El conjunto mexicano volverá al campo para jugarse la medalla de bronce y la codiciada contraseña olímpica en un duelo definitivo de vida o muerte contra el representativo británico:

  • Partido: México vs. Gran Bretaña (Duelo por el Tercer Lugar Femenil)
  • Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
  • Horario: 04:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Transmisión: Canal oficial de YouTube de la IFAF y la plataforma digital DAZN.

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