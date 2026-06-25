¿Eres estudiantes de preparatoria? En esta fecha podrás inscribirte a esta beca para recibir 9 mil 500 pesos cada ciclo escolar

El gobierno de México cuenta con una iniciativa dirigida a estudiantes de nivel preparatoria que cursan en alguna escuela pública del país, la cual entrega durante todo el ciclo escolar un apoyo económico de 9 mil 500 pesos (X@apoyosbienestar)

El gobierno de México cuenta con una iniciativa dirigida a estudiantes de nivel preparatoria que cursan en alguna escuela pública del país, la cual entrega durante todo el ciclo escolar un apoyo económico de 9 mil 500 pesos, se trata de la Beca Benito Juárez.

Los recursos de la beca se entregan bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Es decir, la política entrega a cada beneficiario la cantidad de 1,900 pesos cada dos meses de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada participante.

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El programa es dirigido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El objetivo de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué fecha es el registro a la Beca Benito Juárez?

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que en septiembre de 2026 se abrirá una convocatoria para la Beca Benito Juárez y los demás programas.

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Más de 40,000 jóvenes participaron en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras que la Beca Rita Cetina benefició a más de ocho millones de estudiantes y la Beca Benito Juárez otorgó apoyo a cuatro millones. En total, los tres principales programas educativos sumaron 13 millones de beneficiarios al cierre de 2025, con una inversión superior a 128,000 millones de pesos. La política de Becas para el Bienestar se consolidó como un pilar esencial para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años.

¿Cómo registrarse a la beca?

Tomando en cuenta convocatorias anteriores, el registro para la beca se realiza en su plataforma oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

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De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Finalmente, es necesario crear una contraseña segura y guardarla en un lugar confiable. Para finalizar, se debe aceptar el Aviso de Privacidad, completar el Captcha y seleccionar la opción de finalizar el trámite.