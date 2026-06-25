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Topos de México preparan misión urgente a Venezuela tras sismos: “Vamos listos para operar donde haya sobrevivientes”

La Brigada de Rescate Topos México prepara una célula de intervención y rescate que buscará sumarse a las operaciones de búsqueda en coordinación con autoridades venezolanas

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Topos de México preparan misión urgente a Venezuela tras sismos: “Vamos listos para operar donde haya sobrevivientes”
Topos de México preparan misión urgente a Venezuela tras sismos: “Vamos listos para operar donde haya sobrevivientes”

El primer contingente de rescatistas mexicanos partirá este jueves 25 de junio rumbo a Venezuela tras los sismos que han dejado al menos 188 muertos y 971 heridos, el pasado miércoles 24 de junio.

De acuerdo con la información recabada por Infobae México, la Brigada de Rescate Topos México prepara una célula de intervención y rescate que buscará sumarse a las operaciones de búsqueda en coordinación con autoridades venezolanas.

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Seis a ocho elementos, la célula mínima: Topos México afina la logística

La Brigada de Rescate Topos México organiza un equipo de entre seis y ocho integrantes para garantizar la autosuficiencia de la misión. Iván, uno de los responsables, detalla que este número cubre lo mínimo necesario para operar de forma independiente y segura en entornos de desastre.

A Infobae México explica: “Estamos preparando entre seis y ocho elementos para una célula de intervención y rescate. Es lo que se pide mínimamente para autosuficiencia”.

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El grupo enfrenta retos logísticos debido a la situación en el aeropuerto de Caracas. “Estamos viendo si podemos acercarnos por Colombia o si lo hacemos a través de algún otro aerotransporte”, menciona Iván. La prioridad es asegurar el transporte y los recursos para operar en territorio venezolano sin depender de suministros inmediatos de autoridades locales.

(Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)
(Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

Primeras acciones en Venezuela: coordinación y despliegue inmediato

Al llegar a Venezuela, el primer paso será colocarse bajo las órdenes de los centros de mando locales. Esto permite que las autoridades venezolanas indiquen en qué zonas se requiere la intervención de los rescatistas.

“Nos ponemos a disposición de los centros de mando y ellos nos indicarán en dónde hay personas atrapadas o zonas donde se hayan identificado víctimas”, describe el integrante de los Topos.

Una vez asignadas las áreas, la célula mexicana establece su propio centro de mando y comienza las labores de localización, búsqueda y rescate. El objetivo es actuar en los puntos donde la probabilidad de encontrar sobrevivientes es mayor, siguiendo los protocolos internacionales de emergencia.

Apoyo mexicano: despliegue militar y sanitario

El envío de la Brigada de Rescate Topos México ocurre en paralelo al despliegue oficial anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, Sheinbaum confirmó que México enviará 250 militares, cinco perros rescatistas y cuatro aeronaves a Venezuela. Según la mandataria, el equipo está conformado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas en rescate y sanidad.

Sheinbaum afirmó que la ayuda se evaluará sobre el terreno y podría incrementarse según las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas. El gobierno de México mantiene comunicación directa con la presidencia interina de Venezuela y con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Tres personas se abrazan, presentadas en escala de grises, sobre un fondo con las banderas de México a la izquierda y Venezuela a la derecha.
Tres personas en escala de grises se abrazan sobre un fondo texturizado con las banderas de México y Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comunicación binacional y canales de apoyo

La Brigada de Rescate Topos México mantiene contacto abierto con la embajada mexicana en Venezuela y valora el apoyo de entidades privadas. “Algunos venezolanos han ofrecido todas las facilidades para que la ayuda llegue lo más pronto posible”, asegura Iván a Infobae México. El objetivo es que el equipo mexicano pueda ingresar y operar sin contratiempos burocráticos.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores concentran la información oficial sobre posibles mexicanos afectados. “Solo tenemos reportes de mexicanos que viven allá, que no están en situación aceptable”, dice el rescatista. También señala que hay venezolanos en países como Australia, Israel y Estados Unidos que buscan ayudar desde el extranjero.

La embajada de México en Venezuela habilitó una línea telefónica para que connacionales afectados por los sismos puedan solicitar apoyo directo. Además, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja ofrece canales de comunicación para localizar familiares.

Llamado a la prevención y solidaridad latinoamericana

Antes de partir, Iván envía un mensaje a la población venezolana: “Venezuela es uno de nuestros países hermanos en sentido latinoamericano. Sé que estamos en un momento de tragedia, pero es importante que todos hagamos ejercicios de simulacro y prevención. En el desastre hay que estar más unidos para buscar refugio y apoyarnos unos a otros, tanto en alimentación como en resguardar a los vecinos y ayudar en labores de rescate, siempre con seguridad y siguiendo las indicaciones de autoridades o especialistas”.

Al corte de información recabada por Infobae México, la presidenta Sheinbaum indicó que el envío de víveres no ha sido solicitado por el gobierno venezolano. De requerirse, México enviará ayuda adicional. El gobierno mexicano reafirmó su solidaridad y disposición para apoyar ante la emergencia.

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