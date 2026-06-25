México

Gobierno amplía plazo para registro de líneas teléfonicas: esta es la nueva fecha límite según el último dígito de tu celular

La CRT informó que a la fecha se han vinculado 63 millones de líneas

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para el registro de líneas teléfonicas a nivel nacional; sin embargo, la nueva fecha límite para realizar el proceso ahora será conforme al último dígito de cada número celular.

En un comunicado, la dependencia indicó que las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una nueva fecha límite asignada entre agosto y diciembre, para que cada usuario realice el proceso con su empresa telefónica.

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Fecha límite para registro de líneas telefónicas en México

  • 15 de agosto: 0
  • 31 de agosto: 1
  • 15 de septiembre: 2
  • 30 de septiembre: 3.
  • 15 de octubre: 4.
  • 31 de octubre: 5.
  • 15 de noviembre: 6.
  • 30 de noviembre: 7.
  • 15 de diciembre: 8.
  • 31 de ciciembre: 9.
Gobierno de México amplía plazo para registro de líneas telefónicas. | Presidencia
Gobierno de México amplía plazo para registro de líneas telefónicas. | Presidencia

La CRT indicó que hasta ahora se han registrado 63 millones de líneas, de las cuales 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago, que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.

¿Por qué el gobierno pide registrar las líneas telefónicas?

De acuerdo con la dependencia, el trámite tiene como objetivo que cada número esté vínculado a una persona, para “eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

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En el mismo documento, argumentó que con esta medida, “México dejará de ser uno de los pocos países que permite adquirir un chip sin identificación”, señalando que el registro de líneas telefónicas ya se realiza en 166 países, sin detallar cuáles son.

¿Quiénes deben registrar su línea?

Deben registrar su línea todas las personas con números activos en compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán y otras operadoras similares en México.

El registro es obligatorio para usuarios de celulares con funciones convencionales, tanto en planes de renta como en la modalidad Amigo.

No deben registrarse las tarjetas SIM diseñadas exclusivamente para transmisión de datos, es decir, aquellas que no tienen habilitadas llamadas ni mensajes SMS. Solo los titulares de estas SIM sin funciones de voz o mensajería quedan exentos del trámite.

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