México

El cierre del ciclo escolar también impulsa la economía mexicana: graduaciones dejarán hasta 15 mil 300 millones de pesos

El periodo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, abarcando a más de 34.9 millones de alumnos distribuidos en educación básica, media superior y superior

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Jóvenes con togas y birretes azules abrazan a adultos en la salida de una escuela decorada con globos; cajas de regalo y ramos de flores en primer plano.
El cierre del ciclo escolar también impulsa la economía mexicana: graduaciones dejarán hasta 15 mil 300 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) dio a conocer a través de un comunicado que las celebraciones de graduación escolar durante este año provocarán una derrama económica estimada en 15 mil 300 millones de pesos.

Este movimiento de recursos significaría un incremento de entre el 7% y el 10% respecto al flujo habitual de ventas en los sectores comercial y de servicios.

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El impacto beneficiará a cerca de 3.6 millones de negocios, entre los que destacan restaurantes, florerías, tiendas de vestimenta, salones de fiestas y servicios fotográficos. El gasto promedio calculado por estudiante asciende a 3 mil pesos, lo que evidencia la magnitud de las festividades y el alcance de su efecto en la economía local.

De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, abarcando a más de 34.9 millones de alumnos distribuidos en educación básica, media superior y superior. Esta población estudiantil representa el motor de una temporada clave para la actividad comercial en todo el país.

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Restaurante con mesas largas de madera, sillas blancas, manteles azules, arreglos florales y globos dorados/plateados; al fondo, globos "FELICIDADES".
Un restaurante familiar está elegantemente decorado con mesas puestas, arreglos florales, globos dorados y plateados, y una pancarta de "FELICIDADES" para una celebración de graduación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso a los negocios familiares durante las graduaciones

Las festividades de egreso no solo simbolizan el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de niñas, niños y jóvenes a lo largo del periodo escolar, también se han convertido en una oportunidad concreta para que las familias apoyen al comercio formal y local.

“Cuando festejamos a nuestros hijos, hermanos, sobrinos o lo que sea, reconocemos su esfuerzo, tiempo y dedicación que realizaron durante todo el ciclo escolar. En esa ceremonia, en la comida, en los viajes, en los regalos que les damos con mucho cariño; impulsamos al negocio local, generando ingresos para las empresas familiares”, remarcó Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

El universo de negocios que se beneficia es amplio. Las compras realizadas para obsequios, atuendos, arreglos florales o banquetes representan un flujo de ingresos que se traduce directamente en empleos, salarios y crecimiento para las comunidades. Cada adquisición en comercios de barrio sostiene la red productiva de servicios y turismo en México.

En este contexto, el llamado de la organización es claro: “Durante las graduaciones el mensaje es claro: adquirir lo mexicano, consumir en los negocios familiares y festejar a las niñas y niños que se esfuerzan por crear un México mejor”, aseguró el empresario.

El cierre del ciclo escolar moviliza recursos y genera oportunidades para miles de familias mexicanas. A través de un canal formal de ventas, se garantizan resultados concretos: ingresos reales, empleos dignos y crecimiento para quienes forman parte del sector comercial y de servicios del país.

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