Escándalo en el caso Vadhir Derbez: destituyen a funcionaria de la Fiscalía de la CDMX sospechosa de vender el expediente

El actor Vadhir Derbez enfrenta un proceso legal que ahora involucra irregularidades y sospechas de corrupción dentro de la Fiscalía de la CDMX. (Vadhir Derbez: Instagram)

El proceso legal en torno al actor mexicano Vadhir Derbez ha dado un vuelco de ciento ochenta grados, trasladando la atención pública de la acusación original a un severo escándalo de presunta corrupción interna dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Durante las últimas horas se dio a conocer que la Ministerio Público (MP) que se encontraba a cargo de coordinar las investigaciones por un delito de índole sexual en contra del histrión fue destituida de manera fulminante y suspendida de sus funciones. El motivo detrás de esta drástica medida puntos a una grave violación de la confidencialidad institucional: la funcionaria es sospechosa de haber vendido el expediente completo del caso a los abogados defensores del imputado.

Graves irregularidades en la Fiscalía de Delitos Sexuales

La información, compartida inicialmente por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, identifica a la servidora pública removida como Carla Rodríguez Saldaña. Hasta hace unos días, Rodríguez Saldaña se desempeñaba dentro de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la capital del país y era la responsable directa de integrar la carpeta de investigación en contra del hijo de Eugenio Derbez. De acuerdo con los reportes oficiales, las alarmas institucionales se encendieron cuando las autoridades internas descubrieron de manera fortuita que la defensa legal del actor ya tenía en su poder una copia íntegra y detallada de todo el expediente del caso, burlando los filtros y los tiempos legales que restringen el acceso a este tipo de información confidencial.

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Ante la evidencia irrefutable de que los litigantes particulares “lo tenían todo”, los mandos superiores de la Fiscalía procedieron a retirarle la plaza a la Ministerio Público y decretaron su suspensión inmediata. Esta determinación no solo detiene su participación en el caso, sino que abre la puerta a una investigación de carácter penal por posibles delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público o cohecho. Este quiebre institucional ensombrece un proceso que ya era sumamente mediático y desata interrogantes sobre la transparencia en la impartición de justicia cuando se encuentran involucradas figuras de la farándula con altos recursos económicos.

El origen de la denuncia: Un set de filmación en Coyoacán

Para dimensionar el impacto de este cese, es fundamental remontarse al origen de la disputa jurídica. La denuncia formal en contra de Vadhir Derbez fue presentada el pasado 2 de abril de 2026 precisamente ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, la misma entidad que hoy castiga a su propia funcionaria. No obstante, el caso se filtró a la luz pública a principios de mayo a través de programas de espectáculos nacionales, donde se reveló que una modelo de 19 años había acusado al actor por hechos de presunto abuso.

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(X @c4jimenez)

Según consta en el detallado expediente de 333 páginas citado por fuentes cercanas al caso, la denunciante había sido contratada junto a otras compañeras para participar en la grabación de un video musical encabezado por el propio Derbez. Las filmaciones se desarrollaron en distintas fechas a partir del 3 de marzo de 2026, teniendo su último llamado el 2 de abril en la locación conocida como “Bola El Papi”, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

El relato de la joven establece que, alrededor de las 18:00 horas de ese día, el artista ingresó al camerino de las modelos y posteriormente la condujo hacia su propio espacio privado. La víctima testificó que, una vez que se retiraron los demás miembros de la producción, Derbez la besó sin su consentimiento y comenzó un contacto físico no consensuado. Tras lograr salir de la locación, la joven buscó el respaldo de su agencia y acudió a las autoridades para activar los protocolos correspondientes, que incluyeron pruebas psicológicas y ginecológicas.

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La postura de la defensa y acusaciones de extorsión

Desde que el escándalo estalló en los medios de comunicación, Vadhir Derbez ha sostenido una postura de absoluta inocencia. El actor reapareció públicamente en transmisiones remotas y videos familiares para negar de forma tajante los señalamientos, asegurando que jamás estuvo a solas con la denunciante en el set y afirmando contar con todas las pruebas necesarias para demostrar que los hechos narrados nunca acontecieron. “Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, enfatizó Derbez en su momento.

Por su parte, el equipo legal del actor introdujo una narrativa alterna al conflicto, manifestando que están siendo víctimas de una red de extorsión digital. De acuerdo con las declaraciones del abogado defensor, antes de conocer formalmente las imputaciones de la carpeta, ya habían recibido exigencias de pago por un monto de 350 mil dólares a cambio de no difundir la acusación. Con el reciente escándalo de la MP destituida por presuntamente vender la información a los litigantes, la limpieza del debido proceso queda bajo la lupa de la opinión pública, mientras que, hasta la fecha, se confirma que no existe ninguna orden de aprehensión oficial en contra del actor.

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