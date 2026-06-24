En su segundo día, 22 aspirantes de Morena se han registrado para contender por una gubernatura

Se registraron 22 aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.(Morena)

Morena informó que este 23 de junio se registraron 22 aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el segundo día de la jornada de inscripciones presenciales, según una tarjeta informativa del partido.

De acuerdo con Morena, los registros corresponden a Chihuahua, Colima y Guerrero, y el proceso se desarrolló “en un ambiente de unidad, transparencia y apertura”. Además, el partido señaló que a lo largo de las jornadas continuarán los registros en línea para quienes decidan inscribirse por esa vía.

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Para Guerrero, el listado incluye a Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

En Chihuahua se registraron Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant, mientras que en Colima lo hicieron Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña, según el comunicado.

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En el mismo documento, Morena y sus aliados PT y PVEM ratificaron su compromiso con “total democracia y transparencia” en sus procesos internos.

Legisladores de Morena y aliados piden licencia para buscar candidaturas rumbo a 2027

En la Cámara de Diputados piden licencia perfiles que van por Zacatecas, Veracruz, Colima y Michoacán, incluido un diputado del Partido Verde. (Europa Press)

Morena, 11 legisladores, licencia y gubernaturas marcan la ruta inicial de la contienda interna rumbo a 2027: este martes 23 de junio senadores y diputados del bloque oficialista pidieron separarse del cargo para poder registrarse en el proceso con el que la alianza definirá candidaturas estatales.

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La nueva tanda de licencias incluyó a seis perfiles de la Cámara de Diputados y cinco del Senado. El trámite es un requisito para participar en la contienda interna de los partidos de la alianza oficialista.

Entre quienes solicitaron licencia en San Lázaro aparecen Julia Arcelia Olguín Serna, que buscará la gubernatura de Zacatecas; Gilberto Herrera Ruiz, que se registrará para Veracruz; y Gricelda Valencia de la Mora, que disputará la candidatura de Colima.

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También pidieron permiso José Narro Céspedes, que irá por Zacatecas; Daniel Campos Plancarte; y Ernesto Núñez Aguilar, diputado del Partido Verde que competirá por Michoacán.

El Senado también abrió paso a suplentes para la contienda

Senadores y diputados solicitaron separarse del cargo este martes 23 de junio para poder registrarse en el proceso de coordinaciones estatales.Crédito: X @MorenaSenadores

En la Cámara de Senadores quedaron con licencia Nora Ruvalcaba Gámez, que irá por Aguascalientes; Ana Lilia Rivera Rivera, que se postulará por Tlaxcala; y Reyna Celeste Ascencio Ortega, que contenderá por Michoacán.

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La lista se completa con Beatriz Robles Gutiérrez, que buscará la candidatura por Querétaro, y Verónica Díaz Robles, que también se registrará por Zacatecas. La jornada cerró con un registro que, por error, fue fechado en 1926.

Morena arrancó su proceso interno el lunes 22 de junio con registros cuatro estados

Baja California reúne la lista más larga del primer día, con 10 aspirantes registrados para la selección de candidaturas estatales de 2027. (Archivo Infobae)

El proceso interno de Morena comenzó el lunes 22 de junio con la inscripción presencial de aspirantes de cuatro entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Ese primer bloque abrió formalmente la carrera por las postulaciones estatales de 2027.

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En Aguascalientes se registraron Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas. En Baja California acudieron Joel Anselmo Jiménez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Para Baja California Sur se anotaron Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero. En Campeche hicieron lo propio Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.

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Ricardo Monreal advirtió que el registro de aspirantes de Morena para las17 gubernaturas de 2027 abre una etapa de entusiasmo interno, pero también un proceso que podría derivar en divisiones, deserciones e inconformidades cuando el partido comience a cerrar la lista de perfiles que competirán por las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación.