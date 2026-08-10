Padre de Dafne Zapata deberá presentarse ante el juez este lunes en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra su hija,

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Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, deberá presentarse este lunes 10 de agosto de forma presencial ante un juez en Tamaulipas por el proceso penal que lo señala de presunto abuso sexual agravado contra su hija, cometido cuando la menor tenía seis años. La audiencia está fijada para el lunes 10 de agosto a mediodía en el Centro Integral de Justicia de El Mante y fue convocada tras una diligencia del viernes 7 en la que el imputado participó por videollamada y solicitó un mes de prórroga que el juez rechazó.

El expediente cobró nueva visibilidad pública luego del feminicidio de Dafne, ocurrido el 17 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ambos procesos son independientes entre sí.

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La audiencia que el juez se negó a aplazar

El viernes 7 de agosto, Gabriel “N” compareció mediante la plataforma Zoom ante el juez de control Eliseo Sánchez Wong en el Centro Integral de Justicia de El Mante. En esa sesión, su nueva defensa solicitó un mes para estudiar el expediente, argumento que el juzgador consideró excesivo.

Sánchez Wong concedió únicamente dos días y fijó la continuación de la audiencia para este lunes a las 12:00 horas. Además, ordenó que el imputado se presente de manera presencial, a diferencia de la sesión anterior en la que participó de forma remota.

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Una imagen compuesta muestra a una joven con vestido y corona dividida de un hombre, representando la situación legal del padre de Dafne Zapata Quintos por presunto abuso sexual. (Especial Infobae México)

El juez advirtió que, de no comparecer físicamente, Gabriel “N” podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que activaría una nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tamaulipas.

La decisión tuvo un fundamento adicional: en cinco diligencias se han registrado tres cambios de abogado defensor. Para el juzgador, el derecho a una defensa adecuada no puede convertirse en un mecanismo para generar aplazamientos indefinidos.

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Sánchez Wong advirtió además que, si vuelve a sustituir a su representante legal, podría impedirse una nueva designación particular y el proceso continuaría con un defensor público.

Siete años de un expediente sin resolución

La carpeta de investigación fue iniciada en 2019, cuando Dafne tenía alrededor de seis años. La denuncia fue presentada por Alejandra Quintos, madre de la menor, y el expediente fue abierto originalmente bajo la clasificación de violación equiparada agravada. Con el tiempo, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

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A lo largo del proceso, Gabriel “N” pasó aproximadamente dos años en prisión preventiva, pero recuperó su libertad mientras el procedimiento continuaba su curso. Hasta este lunes, no existe ninguna sentencia que determine responsabilidad penal en su contra.

La muerte de Dafne, ocurrida antes de que el proceso llegara a una conclusión judicial, otorga al expediente una dimensión que va más allá del trámite procesal: la adolescente tenía seis años cuando se inició la investigación y 13 cuando fue asesinada.

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“Yo he peleado por mi hija desde 2019”

Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió de manera presencial a la audiencia del viernes en El Mante mientras el imputado participaba por videollamada. Ante los medios, señaló que los amparos y recursos legales presentados por Gabriel “N” han retrasado sistemáticamente el avance del proceso.

El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos, él ha metido, pues todos los papeles para ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y que yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola”, declaró Quintos.

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La madre también señaló presuntos actos de corrupción relacionados con el expediente y explicó que durante años optó por no hablar públicamente del caso para evitar que Dafne fuera revictimizada. Tras el feminicidio de la adolescente, tomó la decisión de mantener visibles ambos procesos.

“A mí ahorita me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas. No es justo. Es una niña de 13 años. Murió horrible y ahora tengo que pelear por las dos causas, pero voy a seguir con la misma entereza”, agregó.

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El feminicidio y los tres imputados de la academia

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio de 2026 al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Cuatro días después, el 17 de julio, murió dentro de las instalaciones. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió de inmediato una investigación bajo protocolo de feminicidio. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, y documentó golpes y contusiones en diversas zonas del cuerpo.

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

La jueza de control María Ciria Mora vinculó a proceso al director Jorge Luis “N” y a la instructora Estrellita “N”, señalada como autora material del crimen. Danna Yanina “N”, de 18 años, también quedó sujeta a proceso por su probable participación. Para los dos primeros imputados se fijaron seis meses de investigación complementaria, con cierre previsto para el 30 de enero de 2027; para Danna Yanina, el plazo establecido fue de tres meses.

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