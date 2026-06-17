México

Félix Salgado Macedonio podrá buscar gubernatura en Guerrero bajo estas condiciones de Morena

El papá de Evelyn Salgado recibió el visto bueno de la dirigencia para participar en el proceso interno, sin embargo, otros políticos fueron persuadidos para declinar a sus aspiraciones rumbo al 2027

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Felix Salgado concluyó su discurso con una polémica frase..
El senador Félix Salgado Macedonio se perfila para contender por la gubernatura de Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

Este 17 de junio rumbo a las elecciones de 2027 donde se elegirán gubernaturas, diputaciones locales y federales, así como titulares de ayuntamientos; Morena, PT y PVEM, llevaron a cabo una conferencia de prensa donde dieron a conocer el lanzamiento de su convocatoria para definir las coordinaciones estatales de defensa de la soberanía, donde se permitirá que perfiles como el de Félix Salgado Macedonio se apunten a la contienda pese a ser el papá de la gobernadora de Guerrero.

Cabe destacar que los perfiles elegidos para encabezar las coordinaciones estatales serán los “posibles” candidatos de Morena para participar por algún cargo disputado el próximo año. Pese a que la dirigencia oficialista bateó a personajes como Saúl Monreal, por ser hermano del gobernador de Zacatecas, hoy se precisó que el papá de Evelyn Salgado sí podrá anotarse por lo menos al proceso interno, lo demás se irá definiendo conforme los estatus del partido.

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Citlalli Hernández confirma participación de Salgado Macedonio

A pregunta expresa de la prensa sobre la cuestionable aspiración de Salgado Macedonio que podría estar desafiando la instrucción presidencial por el tema de “nepotismo”, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Morena, confirmó que el partido permitirá el registro del morenista:

Sí puede registrarse, es militante de Morena y todas y todos nuestros militantes pueden hacerlo”.

La dirigente explicó que su postulación no será aceptada de manera automática, ya que el siguiente paso será que la Comisión de Elecciones informe a cada aspirante “si cumple con los requisitos para iniciar el proceso o si no”; sin embargo, recordó que la decisión definitiva contemplará el tema de nepotismo.

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Félix Salgado, Evelyn Salgado, Chilpancingo
El senador, Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora de Guerrero, buscará ser el candidato de Morena rumbo al 2027. Fotos: Cuartoscuro

“Todas nuestras militancias pueden registrarse; es competencia de nuestros órganos internos definir si cumplen esos requisitos y validar el registro en su caso, o no. Se les informará si no cumplen con los requisitos correspondientes”, reiteró la morenista.

Morena cuidará su imagen

La presidenta de la Comisión de Elecciones adelantó que el partido oficialista buscará que no haya división entre los contendientes, por lo que esta situación ya se encuentra prevista en la convocatoria:

No queremos que un proceso interno sea un pleito interno, sino que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar, a construir territorialmente, a construir liderazgo”.

También aclaró que ante violaciones graves a la convocatoria emitida, el partido sancionará a los aspirantes con la cancelación del registro, el órgano responsable de vigilar el proceso será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informa que el documento saldrá por la tarde y detalla que el registro para la alianza con PVEM y PT inicia el 22 de junio.

Desde la conferencia sostenida por los dirigentes de la coalición Morena-PVEM-PT se advirtió que las o los aspirantes que cometan violaciones a sus lineamientos serán descartados, buscando preservar una imagen de unión:

“Las reglas de nuestros tres partidos cuidan mucho que este sea un proceso que nos permita fortalecernos como partido y como coalición, y no vamos a permitir que se cometan violaciones a estas orientaciones éticas. Habrá cancelaciones de registro en dado caso de que no se cumplan estos requisitos”.

Aseguraron que el método de encuestas será el que defina las candidaturas, ya que el procedimiento ha trascendido: “Cuando antes se decidía por dedazo, por cuotas, por compadrazgos o por acuerdos cupulares, como lo hizo el PRIAN toda su vida, había muchos pleitos internos”.

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