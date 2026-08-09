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Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Una mano sostiene un atomizador y rocía un líquido sobre un cuero cabelludo con cabello castaño húmedo. Hay ramas de romero en el fondo.
Una mano aplica agua de romero con atomizador sobre el cuero cabelludo húmedo de una persona de cabello castaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso de plantas medicinales en el cuidado del cabello forma parte de la tradición en distintos hogares de México. Entre estos remedios destaca el agua de romero, una preparación sencilla que se aplica de manera directa en el cuero cabelludo.

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras.

La popularidad de esta planta crece como una alternativa natural para quienes buscan opciones más accesibles frente a tratamientos convencionales.

Ramas de romero, recipiente de vidrio transparente con agua de romero, atomizador, toalla blanca enrollada y peines de madera sobre mesa en un baño.
Una mesa de madera clara exhibe un recipiente con agua de romero, ramas de la planta y un atomizador, elementos que sugieren un ritual de cuidado personal en un baño de diseño minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de romero para detener la caída del cabello

El romero es una planta ampliamente utilizada en remedios tradicionales para el cuidado del cabello. Sus beneficios en la prevención de la caída del cabello se deben a varias propiedades que se le atribuyen:

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  • Estimula la circulación sanguínea: El romero favorece la irrigación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que puede mejorar la nutrición de los folículos pilosos.
  • Fortalece los folículos: Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios ayudan a fortalecer los folículos pilosos, reduciendo el quiebre y la caída.
  • Propiedades antimicrobianas: El romero tiene efectos antimicrobianos que pueden ayudar a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de hongos o bacterias que afectan el crecimiento del cabello.
  • Reduce la irritación: Puede aliviar la picazón y la irritación, lo cual es útil para personas con sensibilidad o problemas dermatológicos leves.
  • Controla la producción de sebo: Ayuda a equilibrar el exceso de grasa en el cuero cabelludo, lo que puede prevenir la obstrucción de los folículos.
Mesa de madera clara con ramas de romero, recipiente de vidrio con agua de romero, atomizador, toalla blanca enrollada y peines de madera en segundo plano.
Un tónico de romero en un recipiente de vidrio junto a un atomizador, dispuesto sobre una mesa de madera en un baño minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar agua de romero para detener la caída del cabello

Para preparar agua de romero que ayude a detener la caída del cabello, sigue estos pasos:

Ingredientes

  • 1 litro de agua
  • 2 o 3 ramas frescas de romero o 2 cucharadas de romero seco

Preparación

  1. Lava bien las ramas de romero si son frescas.
  2. Pon a hervir el litro de agua en una olla.
  3. Cuando el agua empiece a hervir, agrega el romero.
  4. Baja el fuego y deja hervir durante 10 a 15 minutos.
  5. Apaga el fuego y deja reposar la mezcla hasta que se enfríe.
  6. Cuela el agua para retirar las ramas u hojas de romero.
  7. Vierte el agua en un recipiente limpio (puede ser un atomizador para facilitar su aplicación).
Ilustración con un proceso que muestra manos, grifo, ramas de romero, olla, colador, recipiente con líquido, botella atomizadora y texto instructivo.
Una infografía detalla paso a paso cómo preparar agua de romero para el cabello con ingredientes y un método natural contra la caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Aquí tienes el procedimiento para aplicar agua de romero en el cuero cabelludo con el fin de ayudar a detener la caída del cabello:

  • Lava tu cabello Lava tu cabello como de costumbre con shampoo y enjuaga bien.
  • Seca ligeramente Seca el cabello con una toalla, solo para retirar el exceso de agua. El cabello debe quedar húmedo, no completamente seco.
  • Aplica el agua de romero Coloca el agua de romero en un atomizador o recipiente con pico. Rocía o vierte el líquido directamente sobre el cuero cabelludo, asegurándote de cubrir toda la zona.
  • Masajea el cuero cabelludo Usa las yemas de los dedos para masajear suavemente el cuero cabelludo durante 3 a 5 minutos. Esto ayuda a estimular la circulación y favorece la absorción de los componentes del romero.
  • No enjuagues Deja que el agua de romero se absorba y seque de manera natural. No es necesario enjuagar.
  • Frecuencia de uso Puedes aplicar el agua de romero todos los días o después de cada lavado de cabello.
Infografía sobre el uso de agua de romero para la caída del cabello. Muestra una mujer, pasos de aplicación con iconos, frecuencia diaria y el logo Infobae.
Una infografía detalla los pasos y la frecuencia recomendada para aplicar agua de romero en el cuero cabelludo para la caída del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes el cabello graso, la aplicación diaria puede ayudar a controlar el exceso de sebo. Puedes usar el agua de romero como tónico capilar, alternando con otros tratamientos si lo prefieres.

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Si notas irritación o alguna reacción, suspende su uso y consulta a un dermatólogo.

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