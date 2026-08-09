Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

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El actor mexicano retó a un duelo a su enemigo en televisión (Foto: ImagenTv)

TV Azteca confirmó a Carlos Trejo como el primer participante de La Granja VIP para su segunda temporada, una decisión de casting que colocó en la misma conversación a su “archienemigo”, Alfredo Adame, ganador de la primera edición del reality.

Durante el programa Vaya Vaya del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, el actor fue cuestionado sobre la participación del cazafantasmas en el programa, y le resto importancia asegurando que es un tema superado, desde la pelea que ganó en Ring Royale, el evento de Poncho de Nigris.

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Además, el también conductor confirmó su participación en la segunda temporada de La Granja VIP, aunque afirmó que será en otras áreas como la conducción y no como participante.

La reacción de Alfredo Adame ante el anuncio de Carlos Trejo

(Jovani Pérez / Infobae México)

Alfredo Adame descartó que la llegada de Carlos Trejo a La Granja VIP le generara un conflicto personal y dijo que su participación no estaría centrada en competir como concursante.

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“Con respecto a tu pregunta acerca de la participación de Carlos Trejo en la granja, mira, ni me viene ni me va”, señaló el conductor en la entrevista.

En su respuesta, Adame afirmó que el tema estaba “superado” para él y aludió al antecedente de la pelea que tuvieron ambos en el ring en la Arena Monterrey, durante el evento de exhibición de celebridades, Ring Royale.

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“Siempre estuvo superado. Lo que pasa es que ahí le di de tragar muchos años, pero bueno, a partir de la pelea, el nocaut, para mí no significa nada”, dijo Adame en el mismo clip.

Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo habría sido pactada: tres puntos claves que lo demostrarían tras el show (Youtube)

Adame también marcó distancia respecto a cualquier gesto de apoyo al nuevo confirmado del reality.

“No le deseo suerte, no le deseo absolutamente nada”, dijo Adame.

La participación de Alfredo Adame en La Granja VIP

Sobre la especulación de su posible participación dentro del reality de TV Azteca, el actor confirmó que si tendrá aparición en el programa, pero descartó su ingreso a La Granja VIP como participante, asegurando que será conductor y “algunas otras cosas”.

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“Yo voy no como participante, sino como algunas otras cosas, conducción y muchas cosas”, aseguró el conductor para Vaya Vaya TV.

Los granjeros y peones quedaron consternados (La Granja VIP)

La Granja VIP quiere competir con La Casa de los Famosos México

La posibilidad de juntar a Adame con Carlos Trejo reactivó comentarios por los enfrentamientos públicos que ambos han sostenido, y se asegura que la producción busca generar reacciones en la audiencia desde la revelación de los primeros integrantes, con el fin de competir con otros reality shows, como el de La Casa de los Famosos de Televisa.

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Una de las primeras participantes reveladas iba a ser Imelda Tuñón, quien protagoniza un conflicto legal con la familia Figueroa y Maribel Guardia por la herencia de Julián Figueroa, el padre de su hijo. Sin embargo, Tuñón se bajaría del reality por recomendación de sus abogados.

Esto dejó abierta la posibilidad de juntar a Carlos Trejo con Adame para llamar la atención del público, por lo que se espera que el actor tenga una participación especial como vigente campeón de la primera temporada de La Granja VIP.

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La Granja VIP anunciará a sus primeros habitantes durante la gala de nominación de La Casa de los Famosos 4 (Facebook: La Casa de los Famoso México / La Granja VIP)

¿Cuándo inicia la Granja VIP?

El reality show de TV Azteca inicia el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, coincidiendo con el programa estelar de La Casa de los Famosos México 2026: la gala de eliminación. El programa de Televisa está previsto para terminar el 4 de octubre, por lo que competirían por el rating por casi un mes.