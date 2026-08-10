Esta es la hora exacta en que se podrá ver la alineación de 6 planetas el 12 de agosto desde México

Ubicación de los planetas en el cielo a las 7:00 p. m. del 25 de febrero del 2025. Simulación de la visibilidad en Perú. (Renzo Gonzales / Stellarium)

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La alineación de 6 planetas que ocurrirá el 12 de agosto consiste en que seis planetas del Sistema Solar —Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— aparecerán en una misma región del cielo, vistos desde la Tierra, durante la madrugada y antes del amanecer.

Este fenómeno sucede cuando, desde nuestra perspectiva, los planetas se agrupan en una franja relativamente estrecha del cielo, aunque no están literalmente alineados en el espacio. Los planetas estarán distribuidos a lo largo de la eclíptica, la línea imaginaria por la que “desfilan” los astros del Sistema Solar.

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Durante esta alineación, será posible observar a simple vista algunos de los planetas más brillantes (como Marte, Júpiter y Saturno), mientras que para ver Urano y Neptuno se recomienda el uso de binoculares o telescopio debido a su bajo brillo.

Mercurio también puede ser difícil de ver, pues estará muy cerca del horizonte y la luz del amanecer puede dificultar su localización.

El fenómeno es poco frecuente y ofrece una oportunidad para ver varios planetas juntos en el cielo, especialmente bajo condiciones óptimas de oscuridad y con el horizonte despejado.

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Una impresionante vista de seis planetas alineados en el cielo nocturno sobre el lago Míchigan, un fenómeno astronómico visible desde Chicago a finales de febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor hora para ver la alineación de 6 planetas el 12 de agosto desde México

La mejor hora para ver la alineación de 6 planetas el 12 de agosto desde México es entre las 5:35 y las 5:53 de la mañana, especialmente para quienes se encuentren en Ciudad de México.

Este periodo es justo antes de que salga el Sol, previsto para las 6:16 de la mañana, por lo que se recomienda estar listo unos minutos antes de las 5:35.

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La observación del fenómeno inicia desde aproximadamente las 4:00 horas y la ventana óptima dura cerca de 90 minutos hasta que el amanecer dificulta ver los planetas más bajos en el horizonte.

La hora puede variar algunos minutos según tu ubicación en el país, pero en general el evento es visible durante la madrugada y antes de la salida del Sol.

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Se recomienda buscar un sitio con el horizonte despejado y alejarse de las luces urbanas para mejorar la visibilidad.

Llevar binoculares o telescopio puede ayudar para observar planetas menos brillantes como Urano y Neptuno.

No todos los planetas serán visibles a simple vista durante la alineación planetaria de finales de febrero. (Unsplash)

Otros eventos astronómicos que serán visibles desde México en agosto

Estos son los principales eventos astronómicos que serán visibles desde México en agosto de 2026:

12 de agosto: Alineación de seis planetas (Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Visible en la madrugada, especialmente entre las 5:35 y 5:53 horas.

12 y 13 de agosto: Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. El mejor horario será entre la medianoche y las 5:00 de la mañana. Se recomienda buscar un sitio oscuro y mirar hacia el noreste. No se necesita telescopio.

14 al 16 de agosto: Máxima elongación de Venus. Es el mejor momento para observar a Venus al atardecer, entre 19:30 y 20:30 horas, hacia el oeste o suroeste. El 16 de agosto, la Luna se acercará a Venus.

20 y 21 de agosto: Conjunción de la Luna y la estrella Antares, visible desde las 20:30 horas hacia el sur.

27 y 28 de agosto: Eclipse parcial de Luna. Visible desde casi todo México. El eclipse parcial inicia a las 20:33 del 27 de agosto, tiene su punto máximo entre las 22:12 y 22:14, y termina a las 23:51 horas. Puede observarse a simple vista sin protección especial.

28 de agosto: Luna llena, conocida como la “Luna del Esturión”.

Otros fenómenos:

Conjunción de la Luna y Saturno (4 y 31 de agosto).

Acercamiento de la Luna al cúmulo estelar de las Pléyades (7 de agosto).

Observación del cúmulo globular M 15 (8 de agosto).

Conjunción entre Júpiter y Mercurio (15 de agosto).

Consulta los horarios exactos según tu región y busca sitios alejados de la contaminación lumínica para una mejor experiencia.