Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

Muere Jesús Enrique Hernández Chávez, exalcalde de Culiacán y exlíder del PRI en Sinaloa.

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El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó el fallecimiento de Jesús Enrique Hernández Chávez, “Chuquiqui”, exdirigente estatal del partido en Sinaloa y expresidente municipal de Culiacán, quien murió este sábado 8 de agosto de 2026 a los 82 años.

A través de sus redes sociales, el dirigente priista expresó sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al político sinaloense, a quien reconoció por su trayectoria dentro del partido y en el servicio público.

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Moreno Cárdenas señaló que Hernández Chávez fue un priista que desempeñó sus responsabilidades con compromiso y que dejó una huella significativa tanto en el instituto político como en Sinaloa.

Muere Jesús Enrique Hernández Chávez a los 82 años

La muerte de “Chuquiqui” fue confirmada este sábado, luego de que trascendiera que enfrentaba una enfermedad de larga duración.

Comunicado Oficial del PRI.

La noticia provocó reacciones entre integrantes de la clase política y sectores de la sociedad de Culiacán, debido a la extensa trayectoria que construyó durante varias décadas.

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Jesús Enrique Hernández Chávez fue presidente municipal de Culiacán entre 2002 y 2004, bajo las siglas del PRI. Sin embargo, su carrera trascendió el ámbito municipal y abarcó distintas responsabilidades dentro de la administración pública, el Poder Legislativo y la estructura partidista.

Entre los principales cargos que ocupó se encuentran:

Presidente municipal de Culiacán de 2002 a 2004.

Diputado local en dos legislaturas del Congreso de Sinaloa .

Diputado federal durante la LXI Legislatura .

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Secretario general de la CNOP en Sinaloa.

Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México.

Trayectoria política de “Chuquiqui” en Sinaloa

Hernández Chávez era licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), formación que marcó el inicio de una carrera vinculada con las instituciones públicas.

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El político sinaloense falleció a los 82 años; Alejandro Moreno y la dirigencia estatal del PRI expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

En sus primeros años de servicio se desempeñó como agente del Ministerio Público del Fuero Común en Los Mochis y posteriormente ocupó la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome.

También estuvo al frente de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores de la Educación de Sinaloa.

Su carrera política continuó con diversos cargos de elección popular y responsabilidades dentro del PRI. Fue integrante de los consejos políticos municipal y estatal del partido, además de desempeñarse como delegado general de la CNOP en el Estado de México y como delegado del Comité Ejecutivo Nacional priista en distintas entidades del país.

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Legado legislativo y participación partidista

Durante su paso por el Congreso de Sinaloa, Hernández Chávez impulsó iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones legislativas. Entre sus aportaciones destacó una propuesta para crear el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado.

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También ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante la LVI Legislatura y fue diputado local en la LIII Legislatura. Posteriormente llegó a la Cámara de Diputados federal como legislador de representación proporcional.

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Además de su actividad legislativa, mantuvo una participación constante en las estructuras del PRI y en organizaciones vinculadas con el ámbito municipal.

PRI Sinaloa reconoce trayectoria de exalcalde de Culiacán

Tras conocerse el fallecimiento, el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, encabezado por César Emiliano Gerardo Lugo y la secretaria general Liliana Cárdenas Valenzuela, también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de partido.

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La dirigencia estatal destacó a Hernández Chávez como un político, legislador y servidor público comprometido con las instituciones y con el partido. Asimismo, reconoció la influencia que tuvo durante décadas en la vida política de Sinaloa.

En sus últimos años, “Chuquiqui” permaneció alejado de la actividad pública. Su fallecimiento cierra una trayectoria de varias décadas ligada al PRI, al servicio público y a la política sinaloense, particularmente en Culiacán, municipio que encabezó como alcalde.

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