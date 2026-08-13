Aseguran que Aaron Mercury está vetado de La Casa de los Famosos México: habrían prohibido decir su nombre

(Captura de pantalla YouTube)

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El influencer Aarón Mercury se mantiene en el centro de la controversia tras lo ocurrido la noche del miércoles 12 de agosto en La Casa de los Famosos México.

Masad Altamimi habría revelado a los habitantes que no pueden mencionar el nombre de Mercury en televisión nacional, lo que detonó especulaciones de un posible veto impuesto por la producción.

Este señalamiento se produjo después de que Altamimi susurrara el nombre de Aarón al oído de sus compañeros mientras las cámaras cambiaban de zona y La Jefa llamó al confesionario, incrementando la sospecha de censura. Usuarios en redes sociales y seguidores del programa han acusado una estrategia deliberada para borrar la presencia del influencer del reality.

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Masad Altamimi revela posible censura en La Casa de los Famosos México

Durante la transmisión nocturna del 12 de agosto, Masad Altamimi advirtió a los habitantes que no podían mencionar el nombre de Aarón Mercury en televisión abierta. De acuerdo con internautas que seguían el canal 24/7, en ese instante la producción cortó la señal de las cámaras y enfocó otras áreas de la casa. Poco después, La Jefa pidió a Masad que acudiera al confesionario, lo que fue interpretado como una llamada de atención por parte de la producción.

La reacción en redes sociales no tardó. Seguidores de Mercury y usuarios de la transmisión continua coincidieron en que el manejo del incidente fue atípico en comparación con otras polémicas. Fanáticos del influencer aseguraron que la producción habría dado la orden de no mencionar su nombre, lo que alimentó los rumores de un veto.

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Masad Altamimi revela posible censura en La Casa de los Famosos México (RS)

Polémica eliminación de Aarón Mercury y acusaciones de fraude

El conflicto se remonta a la eliminación de Aarón Mercury el 28 de septiembre de 2025, durante la novena gala de la tercera temporada del reality. Su salida sorprendió a la audiencia por la disparidad entre el apoyo digital que recibía y el resultado de la votación. Aarón, con más de 17 millones de seguidores en TikTok, perdió frente a Shiky, quien tenía menos de un millón en ese entonces. Esta diferencia provocó que fanáticos y figuras del espectáculo calificaran la gala como “el fraude más evidente del año”.

En días previos a la eliminación, Mercury confrontó a la producción en transmisiones en vivo, denunciando dinámicas internas como la “moneda del destino” que, según él, se diseñaban para favorecer a otros concursantes. Los seguidores del influencer argumentaron que su expulsión fue un castigo por “romper el guion” y exponer supuestas irregularidades dentro del programa.

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Tras la gala, el editor de contenido de Mercury publicó en TikTok y X un video con pruebas que pretendían evidenciar manipulación técnica de los votos y favoritismo hacia el equipo rival, el Team Día. Estos materiales avivaron la discusión sobre la transparencia en los resultados del reality.

Rosa María Noguerón y la ruptura con Aarón Mercury

La productora ejecutiva Rosa María Noguerón también quedó bajo el escrutinio público debido a su comportamiento tras la eliminación de Mercury. Noguerón fue vista interceptando al influencer en los camerinos, donde le habría pedido evitar declaraciones negativas en redes sociales y lo comparó con el éxito posterior de Nicola Porcella, exintegrante del programa. Esta intervención fue considerada inusual, ya que no se había repetido con otros expulsados de la temporada.

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Polémica eliminación de Aarón Mercury y acusaciones de fraude (Foto: Televisa)

La tensión aumentó luego de que Mercury optó por viajar a Los Ángeles para asistir al funeral de su amigo Oliver Tree, en lugar de cumplir compromisos televisivos. Noguerón justificó su molestia argumentando que “primero era el trabajo” y dejó de seguirlo en redes sociales, lo que reforzó las versiones de un veto en su contra dentro de Televisa.

Boicot a ViX y Televisa tras la salida de Aarón Mercury

La reacción de la audiencia no se limitó a comentarios en redes sociales. Miles de suscriptores de ViX Premium compartieron capturas de pantalla cancelando sus cuentas bajo el argumento de que sus votos de pago no tenían validez. Esta campaña colectiva provocó una caída significativa en las métricas de la plataforma.

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Durante las primeras horas posteriores a la expulsión de Mercury, la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México en Instagram perdió cerca de 300,000 seguidores. Celebridades como Victoria Ruffo se sumaron a la protesta, declarando públicamente el proceso como fraudulento y anunciando su abandono del programa.

Consecuencias para la producción y el futuro de Aarón Mercury

La controversia alrededor de Aarón Mercury y su presunto veto mantiene a Televisa y ViX bajo presión por la crisis de credibilidad en el reality. Mientras tanto, el nombre del influencer sigue prohibido dentro de la casa, según testimonios de los propios participantes. La conversación sobre censura y manipulación sigue vigente en redes sociales, donde fans y detractores demandan transparencia y respuestas claras de la producción.

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