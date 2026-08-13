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Bryan aprovechó la soledad de la noche para robar y abusar de empleada de hotel: ya fue procesado en Nezahualcóyotl

A Bryan Geovanni “N” le fue impuesta la medida de prisión preventiva por el abuso a mujer, los hechos se registraron el 24 de julio en la colonia Metropolitana, Tercera Sección

Bryan Geovanny fue procesado por el presunto abuso a una mujer empleada de un hotel en la colonia Metropolitana, en el Estado de México Foto: Fiscalía Edomex
Bryan Geovanny fue procesado por el presunto abuso a una mujer empleada de un hotel en la colonia Metropolitana, en el Estado de México Foto: Fiscalía Edomex
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Un juez vinculó a proceso a Bryan Geovanni “N” por abuso sexual y robo con violencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La autoridad judicial fijó además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La detención ocurrió después de que una empleada de un hotel pidió auxilio a elementos de la Policía Municipal, quienes se encontraban cerca del establecimiento y aseguraron al probable responsable tras el señalamiento directo de la víctima.

Según la FGJEM, los hechos se registraron el 24 de julio en un hotel ubicado en la colonia Metropolitana, Tercera Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl. La víctima estaba en su jornada laboral, en el área de lavado, cuando el imputado habría ingresado al lugar.

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Las indagatorias asentaron que el sujeto presuntamente la agredió de forma verbal y física, y le realizó tocamientos de índole sexual. Después, la habría despojado de dinero en efectivo antes de salir del hotel.

Dibujo en sepia de un hotel El Descanso de dos pisos con grafitis, una farola, un teléfono público con tres hombres alrededor y un coche de policía con luces.
Un hotel de dos pisos y un teléfono público son el escenario de actividades relacionadas con extorsión y secuestro virtual, con la presencia de tres hombres y un vehículo policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el aseguramiento, el caso fue presentado ante el agente del Ministerio Público. Con base en los datos recabados, la FGJEM determinó la probable participación de Bryan Geovanni “N” en los delitos de abuso sexual y robo con violencia.

La Fiscalía estatal solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el imputado. Una vez que se cumplimentó el mandamiento judicial, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, según la misma institución.

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En la audiencia, el juez analizó los datos de prueba que presentó el Ministerio Público. Tras esa revisión, resolvió vincularlo a proceso por los delitos señalados e imponerle prisión preventiva como medida cautelar, conforme al comunicado de la FGJEM.

El plazo definido por el juzgador para la investigación complementaria fue de un mes, periodo en el que las partes pueden ampliar la información y fortalecer sus argumentos dentro del proceso, bajo las reglas del procedimiento penal.

Habitación de auto hotel en penumbra con baño iluminado al fondo. Se ven toallas tiradas, una cama desordenada y manchas rojizas en el suelo del baño.
La imagen editorial documental revela una habitación de auto hotel en penumbra con un baño abierto y luz encendida, toallas y objetos desordenados, y manchas de sangre sugeridas en el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Un juez vinculó a proceso a Bryan Geovanni “N” por abuso sexual y robo con violencia en Nezahualcóyotl.
  • La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva, según la FGJEM.
  • La autoridad judicial dio un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Durante el primer semestre de 2026, los delitos sexuales en el Estado de México disminuyeron un 8.25 % respecto al año anterior.

En Nezahualcóyotl, este municipio concentró junto a otros cuatro una parte importante de las carpetas por abuso sexual en la entidad, mientras que los delitos patrimoniales y de alto impacto general mostraron una tendencia a la baja generalizada.

Estado de México (Cifras Generales 2026)

Delitos sexuales: los primeros seis meses de 2026 cerraron con una baja del 8.25 % en denuncias de índole sexual en todo el territorio estatal, promediando 28 carpetas diarias.

Delitos de alto impacto: registraron una reducción global del 30 % durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

Homicidio doloso: Presentó una baja del 59 % en su promedio diario al pasar de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026.

Nezahualcóyotl (Incidencia y Contexto 2026)Abusos y agresión sexual: Nezahualcóyotl se ubicó en la lista de los cinco municipios mexiquenses (junto con Ecatepec, Toluca, Naucalpan y Tecámac) que concentran cerca del 35 % de todos los casos estatales de abuso sexual.

Se han documentado casos específicos judicializados por la fiscalía local en zonas como la colonia Metropolitana.

Robo y delitos frecuentes: Aunque se reportan detenciones y vinculaciones a proceso por robo con violencia, los reportes locales señalan que la violencia familiar, el fraude y el narcomenudeo encabezan el volumen de atención diaria, acompañados por el robo a negocios y a transeúntes.

Percepción de seguridad: el municipio mantiene una percepción de inseguridad menor a la media estatal y nacional, con reducciones notables en la preocupación ciudadana por delitos patrimoniales

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