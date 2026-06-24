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Adrián Ruvalcaba felicita a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, afirma que es una “mujer extraordinaria”

El director del Metro le desea salud y fortaleza a la presidenta

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Adrián Ruvalcaba afirmó que Claudia Sheinbaum “ha dedicado su vida a servir a nuestro país”. (Foto: CDMX)

En el día de cumpleaños de Claudia Sheinbaum, el político Adrián Ruvalcaba publica este 24 de junio un mensaje de felicitación en el que la llama presidenta de México y le desea salud y fortaleza.

En su tuit, Ruvalcaba afirmó que Sheinbaum “ha dedicado su vida a servir a nuestro país” y le reconoció valentía, inteligencia, sensibilidad y una profunda convicción de transformar la vida de millones de mexicanas y mexicanos”.

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Presidenta, quienes tenemos el privilegio de acompañar su esfuerzo cotidiano sabemos de la enorme entrega, el compromiso y el amor con el que trabaja todos los días por México, escribió Ruvalcaba. También agregó: “Que la vida le regale mucha salud, alegría, serenidad y la fortaleza necesaria para seguir guiando a nuestra nación.

El mensaje cerró con una felicitación directa: “¡Feliz cumpleaños, Presidenta! Que sea un gran día y un extraordinario año para usted”.

Embajador de Estados Unidos felicita a Sheinbaum por su cumpleaños

Ronald Johnson reconoció en redes sociales el servicio público de Claudia Sheinbaum y expresó interés por mantener el trabajo conjunto entre ambos gobiernos. (Archivo Infobae)
Ronald Johnson reconoció en redes sociales el servicio público de Claudia Sheinbaum y expresó interés por mantener el trabajo conjunto entre ambos gobiernos. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este 24 de junio una felicitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por su cumpleaños 64, con un mensaje en el que reconoce su servicio público y expresó interés por mantener el trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

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En su publicación en redes sociales, Johnson afirmó que ha visto de primera mano la disposición de la mandataria para trabajar en beneficio de México y añadió: “Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones.

El pronunciamiento ocurre después de semanas de diferencias públicas en la relación bilateral por temas de seguridad, combate al narco y soberanía nacional.

A principios de junio, Sheinbaum pidió al representante diplomático evitar pronunciamientos sobre asuntos internos de México tras declaraciones vinculadas al combate al crimen organizado y al clima de inversión. Tanto el gobierno mexicano como la representación estadounidense reiteraron su disposición a sostener la colaboración en áreas como seguridad, desarrollo económico y comercio.

Claudia Sheinbaum cumple 64 años y parte dos pasteles en Palacio Nacional

Sheinbaum partió dos pasteles de cumpleaños en su conferencia 'La Mañanera del Pueblo'. | Presidencia
En “La Mañanera del Pueblo”, reporteros cantaron “Las Mañanitas” y Sheinbaum partió dos pasteles de chocolate con personal de Presidencia. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple 64 años este 24 de junio y comenzó la celebración en Palacio Nacional, donde adelantó que comerá con su esposo José María Tarriba y dejará el festejo con el resto de su familia para el domingo, porque el Fan Fest de la Copa Mundial 2026 en el Zócalo complica el acceso al Centro Histórico.

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria fue recibida por reporteros con “Las Mañanitas” y después partió dos pasteles de chocolate con personal de Presidencia. Al cierre del acto sonó “Birthday”, de The Beatles.

Sheinbaum explicó que este martes permanecerá en Palacio Nacional también porque a las 19:00 horas juega la Selección Mexicana contra República Checa. La presidenta dijo entre risas: “No, voy a comer aquí con mi esposo, porque como juega la selección pues está difícil llegar al Centro, para la familia, entonces ya el domingo vamos a comer con la familia”.

Funcionarios difundieron mensajes de felicitación a Sheinbaum

Ariadna Montiel y otros funcionarios difundieron un mensaje de felicitación. (Infobae- Jesúe Abraham)
Ariadna Montiel y otros funcionarios difundieron un mensaje de felicitación. (Infobae- Jesúe Abraham)

Entre las primeras reacciones públicas estuvo la de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien publicó en X un mensaje en el que definió a la presidenta como “una mujer que conduce los destinos de nuestra nación con firmeza, dignidad y un profundo amor por México”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se sumó a las felicitaciones. En X afirmó que la presidenta, “con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de #México un país más humano y justo”.

Otro mensaje fue el de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, quien felicitó a Claudia Sheinbaum y dijo que la considera “una inspiración para millones de niñas, adolescentes y mujeres de todo México”.

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