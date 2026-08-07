Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

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Carlos Trejo fue confirmado el jueves como el primer habitante de la segunda temporada del reality show La Granja VIP. La revelación, llevada a cabo en el matutino Venga la Alegría, también anticipó la identidad de la segunda granjera.

Los conductores Kristal Silva y Ricardo Casares sacaron de un huevo —dinámica implementada en esta edición para las revelaciones— dos pistas clave: un mechón de pelo color blanco y dos pircings.

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Ivonne Montero sería la segunda granjera confirmada, según pistas

En X, antes Twitter, surgieron especulaciones en torno a la identidad de la celebridad que se sumará al proyecto televisivo. Uno de los nombres más mencionados fue el de la actriz Ivonne Montero, ganadora de la segunda edición de La Casa de los Famosos de Telemundo.

“Ivonne Montero la próxima revelada para la granja???? Mechón blanco... ella tiene uno... piercings... ella tiene en la cara...Será????”, escribió un usuario en X. A pesar de las similitudes en las pistas, expertos en filtraciones han difundido diversas listas del talento artístico, donde Montero no siempre aparece, lo que mantiene una incógnita previo a la revelación, prevista para el fin de semana.

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Pistas asociadas con la actriz Ivonne Montero. (Especial Infobae México)

Este sería el elenco de La Granja VIP 2, según filtraciones

La segunda edición de La Granja VIP 2 ha confirmado modificaciones en su formato. Este año, el programa de telerrealidad incluirá a 20 participantes. La dinámica central se mantiene.

Los famosos habitarán una granja donde su desempeño y dinámicas internas definirán sus comodidades. Los lunes, miércoles, jueves y domingo se mantendrán como días clave.

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Aunque fuentes internas señalan que el elenco de la segunda edición es diverso, creadores digitales han difundido listas con nombres de celebridades que negocian o han llegado a un acuerdo con la producción del reality.

Lista de supuestos participantes:

Litzy - cantante

Rafa Mercadante - actor y conductor

Leslie Gallardo - conductora e influencer

Lizbeth Rodríguez - influencer

Polo Morín - actor

Laura Flores - actriz y cantante

Tábata Jalil - conductora

Agustín Fernández - influencer

Jessica Coch - actriz

Armando Araiza - actor

Ivonne Montero - actriz

Vince Miranda - actor

Brenda Zambrano - influencer

Memo Aponte - influencer

Pablo Portillo - actor y conductor

Ana Patricia Rojo - actriz

Yina Calderón - influencer

Irvin Villatoro - deportista

Nando - influencer

Carla Carrillo - actriz

Domelipa - influencer

Suavecito - influencer

Daniela Castro - actriz

Gloria Aura - actriz

Jonathan Islas - actor

Adriana Nieto - actriz

Es importante destacar que dicha información no ha sido confirmada por TV Azteca, por lo que la lista final del programa podría sufrir cambios debido a que algunas celebridades aún se mantienen en negociaciones.

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Lo que sí se sabe de la segunda temporada

Estreno: 6 de septiembre

Participarán 20 celebridades

Hos digital: Mallezaa

Opciones de transmisión

Televisión: Azteca UNO (Canal 1.1) para galas y programas estelares.

Streaming en vivo: Disney+ con cobertura de las cámaras 24/7.

Alternativas digitales: El sitio web oficial y la aplicación móvil de TV Azteca durante periodos de estreno o eventos especiales

La Granja VIP 2 competirá directamente con La Casa de los Famosos México 4. (Especial Infobae México)

¿Quién es Ivonne Montero?

Ivonne Montero, cuyo nombre real es Ivonne García Macedo, es una de las figuras más versátiles y queridas de la televisión hispana. Con más de dos décadas de carrera, se ha consolidado como actriz, cantante, modelo y conductora, conquistando tanto el cine como los melodramas internacionales y los reality shows de mayor audiencia.

Ivonne Montero ganó La Casa de los Famosos 2 de Telemundo. Foto: Instagram/@ivonnemonteroof

Además de su faceta como actriz de ficción, Montero ha demostrado ser una competidora feroz en la televisión de realidad. Participó en producciones de competencia física y retos como La Isla: El reality (2012) y El Gran Desafío (2009). Sin embargo, su momento cumbre en este formato llegó en 2022, cuando se coronó como la flamante ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

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Su autenticidad, resiliencia y la forma en que manejó las rivalidades dentro del programa le valieron el apoyo absoluto del público, reafirmando el enorme cariño que la audiencia le profesa.