Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Vivian de la Torre y Érika, amiga y empleada de Valeria Márquez, siguen en la carpeta de investigación como testigos. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó este jueves 6 de agosto que Vivian de la Torre y Érika, amiga y empleada de la influencer Valeria Márquez, permanecen dentro de la carpeta de investigación por el feminicidio de la joven, aunque en calidad de testigos.

La Fiscalía del estado no descartó que su situación jurídica pueda cambiar si las indagatorias arrojan pruebas que pudieran implicarlas .

La declaración del fiscal llegó 14 meses después del crimen y en medio de los avances más concretos del caso: la detención de Iván Martín “N” como presunto coautor material del feminicidio y la captura del líder criminal Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado como presunto autor intelectual del crimen a petición de su hijo Francisco Álvarez Solorio, expareja de Valeria.

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Feminicidio de Valeria Márquez: imputan a Iván Martín “N”, presunto coautor del asesinato de la influencer

González de los Santos fue directo: “No podemos descartar nada. En este momento ellas están como testigos dentro de la carpeta. Si dentro de la investigación nos arroja algún dato de prueba que las implique, desde luego que tendría que variar su situación”, dijo en conferencia de prensa.

Quiénes son Vivian de la Torre y Érika en el caso Valeria Márquez

Vivian de la Torre era amiga cercana de Valeria Márquez y aparecía con frecuencia en sus publicaciones en redes sociales. El día del feminicidio, durante la transmisión en vivo, Valeria mencionó ante la cámara que Vivian le insistía en permanecer en el salón porque supuestamente le enviaría un regalo. Esa conversación fue uno de los primeros elementos que despertó sospechas entre los usuarios que siguieron el caso en internet.

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Vivian De la Torre, amiga de Valeria Márquez. (Foto: TikTok/@barbivvvv_)

Érika era empleada del salón de belleza Blossom The Beauty Lounge y estuvo presente en el establecimiento al momento del ataque. Apareció en la transmisión en vivo momentos antes del asesinato y, luego del crimen, fue quien apagó la transmisión. Rindió declaración como testigo y fue una de las primeras personas en contacto con las autoridades tras el crimen. Según su defensa legal, fue víctima de hostigamiento, amenazas y acoso digital a raíz de las acusaciones que circularon en redes sociales por su reacción en el momento del homicidio.

Lo que ocurrió durante la transmisión en vivo

El 13 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, Valeria Márquez realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan cuando fue asesinada. Más de 15,000 personas presenciaron los hechos en tiempo real a través de TikTok.

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Durante la transmisión llegaron al salón tres personas distintas con el pretexto de hacer entregas. La primera llegó a bordo de una motocicleta y le entregó una bebida. La segunda le entregó un peluche. La tercera preguntó directamente por ella, momento en que Valeria apagó el micrófono del en vivo. Fue entonces cuando un hombre entró al local y le disparó en al menos tres ocasiones: impactos penetrantes a cráneo, tórax y abdomen, según reveló su acta de defunción.

Erika, minutos antes del asesinato de Valeria Márquez (captura de pantalla)

Horas antes del ataque, una empleada le había contado a Valeria que un supuesto repartidor llegó a buscarla pero se negó a dejar el paquete porque debía entregarlo personalmente. Avisó que regresaría por la tarde. Ante ese relato, Valeria dijo ante la cámara: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”. Luego agregó: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

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Pese a eso, no salió. Vivian le enviaba mensajes insistiéndole que se quedara. Valeria respondió ante la cámara: “Es que quiere que me espere, dice la Vivian que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja que me tengo que ir”. Minutos después llegó el tercer repartidor, y tras él, el agresor.

Fue Érika quien interrumpió la transmisión en vivo desde la cuenta de TikTok de Valeria tras los disparos.

La Fiscalía de Jalisco señaló desde los primeros días de la investigación que las líneas de trabajo se sustentaban en evidencia pericial, testimonios y análisis de cámaras, no en interpretaciones de redes sociales. Pidió no difundir especulaciones sobre ambas mujeres.

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