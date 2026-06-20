Del filtro sepia a la experiencia directa: cómo el Mundial 2026 transforma la mirada sobre México

Una ilustración muestra una calle de México dividida en dos, con la mitad izquierda en tono sepia y vacía, contrastando con la mitad derecha llena de gente, color y celebración por el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la imagen internacional de México ha estado condicionada por relatos donde predominan la violencia, el narcotráfico y una representación visual saturada de tonos amarillos o sepia. Sin embargo, la vivencia de miles de turistas durante el Mundial 2026 está abriendo la posibilidad de renovar esa percepción.

La presencia masiva de visitantes y la interacción entre personas de diferentes países están favoreciendo una mirada más diversa y matizada sobre la realidad mexicana. Así lo expuso la Mtra. Claudia Arruñada, docente de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, quien apunta que la convivencia diaria está desplazando a las versiones mediáticas como principal fuente de referencia.

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La especialista sostuvo que “estamos acostumbrados a vernos a través de la mirada del norte global, especialmente de Estados Unidos”, pero manifestó que dicha perspectiva no es la única ni necesariamente la más certera.

Estética mediática y realidad cotidiana de México

El Dr. Alejandro Herrera, especialista en comunicación, analizó cómo el cine estadounidense ha recurrido históricamente a filtros visuales y narrativas que asocian a México con exotismo, peligro y atraso. Esta estrategia estética refuerza clichés que persisten en el imaginario internacional y reducen la complejidad del país a un solo ángulo.

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Para Arruñada, la celebración de la Copa del Mundo está permitiendo desafiar esos estereotipos de manera tangible. Los visitantes extranjeros están formando una percepción propia al recorrer calles, utilizar el transporte urbano y participar en fiestas espontáneas en las ciudades sede. La diferencia entre lo que se vive y lo que se suele mostrar en grandes producciones audiovisuales resulta evidente para quienes experimentan tierras mexicanas de primera mano.

El evento deportivo trasciende lo futbolístico para convertirse en un fenómeno cultural de alcance global, ya que posibilita “conocer otras culturas, entender procesos migratorios, observar cómo conviven distintas identidades y encontrar espacios comunes en un contexto mundial cada vez más polarizado”, señaló.

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La ilustración muestra a personas celebrando una fiesta callejera en México, mientras un mural de fondo refleja escenas de marchas por la justicia social y la solidaridad comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes llegan al país por el torneo de futbol están reconociendo la capacidad de la sociedad para crear ambientes de celebración incluso en circunstancias complejas.

“Tenemos una tradición cultural muy particular. Somos una sociedad que encuentra formas de convivir y celebrar incluso cuando enfrenta problemas importantes”, explicó la académica.

Esta característica no implica indiferencia ante los desafíos nacionales, sino que es reflejo de una cultura colectiva que ha aprendido a combinar la alegría social con la consciencia sobre las dificultades.

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Mundial 2026, memoria social y ciudadanía activa

La conversación pública vinculada al Mundial no debe invisibilizar problemáticas como la crisis de desapariciones que afronta el país. De acuerdo con la especialista, se han producido encuentros recientes entre grupos de familiares de personas desaparecidas y aficionados extranjeros, donde se ha observado respeto y solidaridad. Estos episodios demuestran que la atención internacional puede convivir con la visibilidad de causas sociales urgentes.

A su juicio, el objetivo no es maquillar ni ocultar la complejidad, sino comprender que la realidad nacional es amplia y diversa. La relación entre celebraciones multitudinarias y reclamos por justicia refleja la pluralidad de experiencias que se viven en México.

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Uno de los ejemplos más notorios de apropiación ciudadana ha sido el caso de Merlín, el pato que se volvió viral durante la competencia. “Son historias que no fueron diseñadas por ninguna campaña oficial. Surgen de la gente y terminan convirtiéndose en símbolos del torneo”, aseguró.

La herencia más valiosa de la Copa del Mundo podría ser la imagen de un país que desafía las etiquetas de violencia y los tonos sepia del cine, mostrando en cambio hospitalidad, diversidad cultural, participación ciudadana y una notable capacidad para el encuentro.

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