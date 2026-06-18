México

Denuncian en redes sociales robo de cajera del Banco del Bienestar: pide retirar 6 mil pesos y le retiene mil por “impuestos”

En la sucursal, una trabajadora habría descontado parte del apoyo y entregado un papel para aceptar la maniobra, lo que desató reclamos en redes sociales

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robo Banco del Bienestar
En la imagen se puede observar a la cajera y el supuesto recibo que hizo firmar a la adulta mayor para justificar la retención del dinero. (Captura de pantalla)

En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que una usuaria denuncia un presunto robo por parte de cajera del Banco de Bienestar a su madre, una adulta mayor que había acudido a retirar su pensión.

El hecho ocurrió en una sucursal de Monterrey y en el video se aprecia que es la hija de la adulta mayor quién le pide una explicación sobre por qué retuvo una cantidad de mil pesos -de los 6 mil que su mamá había pedido retirar- bajo el argumento de que era una “retención de impuestos”.

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También es posible apreciar en el video viral que la cajera entrega un supuesto “recibo” que la adulta mayor debía firmar de que estaba de acuerdo con la operación y con la retención del dinero.

La hija de la adulta mayor grabó el hecho para mantener evidencia de la operación y señaló que dicha acción era un robo y que haría la denuncia correspondiente. Además, en el video también se puede observa que la cajera retiene la cartera de la joven que le hace el reclamo.

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Voz 1: Es un movimiento de seis mil y solo me diste cinco mil. ¿Para qué quieres que le tome foto?

Voz 2: No puedes estar grabando aquí.

Voz 1: Sí, puedo estar grabando. Y más tu nombre. ¿Te estás quedando con mi cartera?

Voz 2: Dame el recibo.

Voz 1: ¿Te vas a quedar con mi cartera?

Voz 2: Dame el recibo.

Voz 1: Bueno, ¿te vas a quedar con mi cartera? No te voy a dar el recibo. ¿A cuántos adultos mayores les haces este tipo de cosas?

Como se puede ver en la conversación, la persona mayor retiró seis mil pesos, pero solo recibió cinco mil, además de que el personal retuvo su cartera con documentos personales importantes.

Se observa la preocupación de la familia ante la actitud del personal, quien trata de impedir que la graben y se niega a devolver la cartera, lo que genera sospechas de posible hurto.

La discusión escaló rápidamente con acusaciones explícitas de robo por lo que la joven hiso explicita su decisión de acudir al Ministerio Público para denunciar la situación.

Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
En una sucursal del Banco del Bienestar, un anciano mexicano sostiene su tarjeta Bienestar con incertidumbre mientras es atendido por una cajera de expresión seria, reflejando las dificultades en la atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voz 1: Dame el recibo.

Voz 2: Fue un error.

Voz 1: No fue un error, señorita. También hay personas que les dicen que les retienen dinero de hacienda.

Voz 2: Pues es verdad. ¿Qué quieres que yo haga?

Voz 1: En el Banco del Bienestar le retienen dinero de hacienda de las cuentas personales.

Voz 3: De hacienda, del ISSSTE, todo eso.

Voz 1: Ok, bueno, no te preocupes, yo ahorita voy a proceder.

Voz 1: Vámonos, mamá, vámonos al Ministerio Público. Si te quieres quedar con mi cartera, adelante, eso es hurto. Me está robando. O sea, ya le robaste los mil pesos a mi mamá y te quedas con mi cartera. Traigo ahí mis tarjetas. Si se llega a perder algo de las tarjetas, vas a ser la culpable. No puede ser posible que le roben así a los adultos mayores. Estamos aquí. Al día de ayer mi mamá retiró seis mil pesos y únicamente le dieron cinco mil. La señora se queda y retiene mi tarjeta. Mi tarjeta con mis datos, mis credenciales del banco y todo. Adelante, ahorita vamos a ir a poner una denuncia. No puede ser posible este tipo de situaciones.

Voz 1: Sí, se quedó con mi cartera, sacó la mano y la agarró. Y ahorita, curiosamente, me dio los mil pesos.

Voz 1: No, aquí los traigo, mamá. Vamos al ministerio, porque no puede ser posible que abusen así de los adultos mayores.

El video muestra un documento con el logo de Bienestar y un texto sobre el robo a una adulta mayor en una sucursal del Banco del Bienestar en Monterrey. Se observan imágenes del interior de un establecimiento bancario y una persona saliendo por una puerta de cristal con señalización de "Abierto" y un tapete con el nombre "Banco del Bienestar". La grabación concluye con el logo de CapCut. El contenido es una cobertura de un incidente.

Adultos Mayores vulnerables y en riesgo de sufrir todo tipo de extorciones, fraudes y robos

Este hecho ha generado gran indignación entre la comunidad pues destaca la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a este tipo de abusos y la importancia de proteger sus derechos en entidades financieras y públicas.

El diálogo refleja también la negligencia o falta de atención adecuada del personal hacia adultos mayores por parte de los Banco del Bienestar.

Hasta el momento ningún funcionario del gobierno se ha manifestado con respecto al hecho para saber si habrá una investigación hacia la trabajadora para esclarecer los hechos.

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