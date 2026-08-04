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“Es mejor la regulación que la censura”: Sheinbaum justifica lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

La presidenta defendió las medidas que su gobierno implementará a medios de comunicación para diferenciar cuándo un contenido es publicidad

Sheinbaum
(Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura sobre las recientes regulaciones a los medios de comunicación anunciadas por el gobierno federal, para regular y proteger el derecho de las audiencias.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes 4 de agosto, la mandataria defendió que los medios de comunicación deben explicar cuándo un contenido se trata de noticia o publicidad para evitar vulnerar los derechos de las audiencias.

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La mandataria defendió los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias y sostuvo que el establecimiento de códigos de ética públicos y vinculantes en los medios de comunicación es preferible a cualquier intento de censura, descartando que busca censurar la libertad de expresión.

Sheinbaum defiende cuestionamientos sobre nuevas medidas de regulación

En un contexto en el que diversos periodistas y comunicadores han criticado que esta nueva regulación pone en riesgo la libertad de expresión, dado que podría caer en la censura, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó un debate realizado en Canal 40 en donde participan periodistas como Ciro Gómez Leyva, Denise Mearker y Sergio Sarmiento para explicar por qué sí deben autorregularse.

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En dicho debate, se escucha a Sarmiento declarar públicamente que los medios de comunicación “mienten deliberadamente”; con ello, la mandataria subrayó la importancia de que exista una regulación para que no se vulnere a las audiencias al transmitir información falsa o tendenciosa.

“Por lo menos que publiquen su código de ética para ver si ellos mismos lo respetan o no, y que tengan un espacio donde la gente pueda decir: ‘oye, eso no es cierto’”, afirmó.

La presidenta remarcó que la autorregulación es preferible a la censura estatal. “Puede ser cuestionada la autorregulación, pero es mejor eso a la censura. En todo caso, que el pueblo, que la gente, que la ciudadanía, que el radioescucha, que el televidente pueda hacerse su propia opinión”, señaló.

“Si en su código de ética dice: ‘Voy a mentir, tengo derecho a mentir para informar’, bueno, pues la gente va a saber cuál es el código de ética del medio. Es mejor eso a que el Gobierno tenga, como eran las Secretarías de Gobernación antes, dedicado a censurar la opinión”, subrayó.

La mandataria defendió la existencia de la conferencia de prensa “La Mañanera del pueblo" y de espacios como “Detector de mentiras”, una sección dedicada a desmentir información falsa que se difunde en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de, aseguran, informar de manera correcta a la sociedad mexicana.

De igual modo, destacó el recién inaugurado “Derecho de Réplica”, conducido por la actual consejera jurídica Luisa María Alcalde, presentado cada miércoles por la tarde, espacios que, consideró, son necesarios para contrarrestar lo que considera mentiras difundidas en medios de comunicación.

“Por eso es la mañanera, para que también nosotros podamos desmentir y tener derecho, derecho de réplica de las mentiras cotidianas que se dicen acerca del Gobierno”, aseveró.

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