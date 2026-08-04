Equipos de la Liga Mexicana de Beisbol mueven sus piezas y realizan últimos fichajes antes del comienzo de los playoffs

(Infobae México: Jovani Pérez)

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La Liga Mexicana de Beisbol habilitó una ventana de 24 horas este lunes 4 de agosto, donde se le permitió a los equipos realizar tres refuerzos con la condición que fueran dos agentes libres y un cambio definitivo o viceversa.

A falta de una serie para terminar la temporada, los clubes estuvieron activos a lo largo de todo el día haciendo movimientos con el objetivo de reforzar sus plantillas y apuntalar el roster previo al comienzo de los playoffs.

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Refuerzos más llamativos en el límite de cambios

Orlando Arcia se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México. (Brett Davis-Imagn Images)

A continuación, te presentamos los movimientos más llamativos de la jornada de este lunes en el límite de cambios:

Diablos Rojos del México

Los escarlatas siguen confirmando su condición de favoritos en la Zona Sur con dos refuerzos de gran calidad como Orlando Arcia, quien ya fue campeón de Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, y Roberto Valenzuela.

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Toros de Tijuana

Después de dar de baja a Danry Vásquez por el escándalo que sucedió en el tercer juego de la serie ante los Acereros de Monclova, el equipo fronterizo se lanzó con todo en el límite de cambios para fichar a jugadores como Enny Romero, Gilberto Celestino y Jonathan Aro, por lo que confirman su condición de candidatos para llegar a la Serie del Rey.

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Pericos de Puebla

Los emplumados buscan sorprender y pelear por un lugar en la Serie del Rey. Con ese objetivo, la directiva decidió reforzar el roster y sumó a jugadores como José Rondón, Sebastián Elizalde y Rodolfo Martínez, quienes ya se integran al Nido Verde para aportar experiencia y profundidad al equipo.

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Charros de Jalisco

El cuadro de Benjamín Gil busca regresar a una Serie del Rey y para ello realizaron algunos movimientos interesantes en este límite de cambios con Jhan Martínez, José Herrera y Andrew Pérez.

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Bravos de León

Junto a Olmecas de Tabasco, es uno de los equipos llamados a pelearle a los Diablos Rojos del México y por ello decidieron sacar la cartera e ir con todo en búsqueda de refuerzos, donde trajeron a David Gutiérrez y Aderlin Rodríguez.

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Sultanes de Monterrey

Los fantasmas grises son un invitado constante a la postemporada y siempre serán candidatos para llegar lejos. Por ello, han optado para fortalecer su plantilla con peloteros como Junior Fernández y Yonny Hernández.

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Acereros de Monclova

Los Acereros de Monclova son otro equipo que está destinado a llegar lejos en la postemporada y aprovecharon esta fecha límite para fortalecer aún más su roster con fichajes como el de Darius Vines e Ian Churchill.

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Caliente de Durango

Por primera vez en 48 años, un equipo duranguense clasifica a los playoffs pero ellos no quieren que solamente se quede en un hecho histórico, sino que buscan pelear con todo en búsqueda del campeonato con refuerzos como Taylor Lehman y Jake Sánchez.

Olmecas de Tabasco

Los Olmecas de Tabasco se perfilan como el equipo llamado a desafiar a los Diablos Rojos del México. Conscientes de la exigencia que implica enfrentar al conjunto escarlata, la directiva tabasqueña reforzó su plantilla con la incorporación de peloteros como Dalvin Estrada y Phillip Ervin, con la intención de fortalecer su roster y competir por el campeonato.

Con esto, ya comienzan a perfilarse los equipos de cara a lo que será la postemporada.