Ingresan al Altiplano a “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes

Fernández Magallón fue detenido en Michoacán por elementos del Ejército Mexicano el sábado 1 de agosto. (Crédito: SSP Michoacán)

Guardar

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como líder del Cártel de Los Reyes, fue ingresado este martes al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, luego de ser detenido el pasado sábado en Michoacán.

El traslado al penal de máxima seguridad ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de que el presunto líder criminal fuera puesto a disposición de las autoridades federales tras su captura en un operativo desplegado en el municipio de Los Reyes de Salgado.

PUBLICIDAD

Fernández Magallón fue detenido el 1 de agosto por elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, en una operación que generó una reacción del grupo criminal al que presuntamente encabezaba, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región.

Tras el aseguramiento, integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos en distintos puntos de Michoacán, principalmente en los municipios de Los Reyes y Peribán, donde se reportó la quema de unidades, entre ellas un camión de pasajeros.

PUBLICIDAD

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que Fernández Magallón era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas.

Fernández Magallón fue trasladado vía aérea desde Michoacán a la Ciudad de México. (Crédito: Defensa)

De acuerdo con autoridades mexicanas, “Poncho la Quiringua” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Durante su detención fue localizado junto con otras dos personas y se aseguraron armas, municiones y droga, según reportes oficiales.

PUBLICIDAD

“La Quiringua”, objetivo de Estados Unidos por narcotráfico

Fernández Magallón también era buscado por autoridades estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, debido a una investigación relacionada con tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) lo identificó como dirigente del Cártel de Los Reyes, una organización integrada a Cárteles Unidos, alianza criminal con presencia en Michoacán.

PUBLICIDAD

La investigación estadounidense contra esta estructura comenzó en 2019, luego de un accidente vehicular registrado en Knoxville, Tennessee, donde fue localizado un cargamento de metanfetamina. Posteriormente, un cateo en Georgia permitió asegurar más drogas, entre ellas metanfetamina, fentanilo y heroína.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que la investigación permitió rastrear el tráfico de sustancias hacia México y ubicar a Cárteles Unidos como una de las organizaciones responsables. En el caso de Fernández Magallón, lo relacionaron con el envío de drogas durante décadas y con el control de pistas de aterrizaje utilizadas para transportar cocaína desde Colombia hacia Michoacán.

PUBLICIDAD

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. (Crédito: X / @USAmbMex)

En 2023, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación formal contra “La Quiringua” en el Distrito de Columbia por conspiración para importar drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Posteriormente, en 2025, Washington anunció sanciones contra integrantes de Cárteles Unidos y publicó recompensas por sus principales operadores. Entre ellos se encontraba Fernández Magallón, junto con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado como líder del Cártel de Tepalcatepec; Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”; Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5”; y Edgar Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”.

PUBLICIDAD

Señalado por ataques con drones contra fuerzas de seguridad

Además de los cargos por narcotráfico, autoridades mexicanas vincularon a Fernández Magallón con ataques contra fuerzas de seguridad mediante el uso de drones.

Según reportes oficiales, “Poncho la Quiringua” habría sido responsable de agresiones registradas contra elementos militares en Cotija, en enero de 2025, así como en Tingüindín y Jacona, en 2026.

PUBLICIDAD

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el Cártel de Los Reyes mantiene presencia en municipios como Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán, donde presuntamente realiza actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

La organización forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales michoacanos creada para enfrentar la expansión de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

Tras su detención, el gobierno de Michoacán y autoridades estadounidenses destacaron el aseguramiento como un golpe contra la estructura criminal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la captura como una acción contra un objetivo prioritario, mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el operativo representaba un avance en la cooperación de seguridad entre ambos países.