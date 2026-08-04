INE debe determinar si hay actos anticipados de campaña: Sheinbaum se deslinda de acusaciones a Morena

Señaló que las quejas electorales se evalúan al concluir el proceso de campaña. (Presidencia)

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Claudia Sheinbaum señaló este martes que corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si existen actos anticipados de campaña, luego de cuestionamientos sobre supuestas irregularidades en la promoción de integrantes de Morena antes del periodo permitido por la ley electoral.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta remarcó que la legislación vigente establece de manera clara los criterios y procedimientos sobre este tema:

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“La ley es muy clara y que lo determine el INE y el tribunal. Así de sencillo. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, siempre”, afirmó Sheinbaum.

El posicionamiento se produce luego de que reporteros cuestionaron a la mandataria sobre recorridos y actividades públicas de figuras políticas asociadas a Morena y al Gobierno federal antes de los calendarios oficiales.

La presidenta sostuvo que cualquier queja formal debe canalizarse ante las autoridades electorales competentes, quienes tienen la responsabilidad de analizar y, en su caso, sancionar conductas fuera de lo permitido.

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Sheinbaum descarta intervención presidencial en sanciones

Sheinbaum enfatizó que la presidencia no tiene facultad para sancionar ni calificar posibles actos anticipados de campaña.

“No le corresponde a la presidenta. Hay una institución autónoma que durante muchos años o durante un periodo la oposición decía: ‘El INE no se toca’. Bueno, pues que lo determine el INE, no la presidenta”, puntualizó.

La mandataria recalcó que, si existen quejas específicas sobre actos anticipados, deben presentarse ante el INE y el Tribunal Electoral, quienes cuentan con los mecanismos legales para resolverlas.

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“Que el INE determine a partir de las quejas de quien las quiera presentar, si hay actos anticipados de campaña o no, y que sancione de acuerdo a las leyes. Pero ahora tú me pides que sea la presidenta quien sancione. Pues no”, expresó Sheinbaum en respuesta directa a los cuestionamientos de la prensa.

El debate sobre actos anticipados ha cobrado notoriedad en el contexto de la sucesión presidencial y las próximas elecciones federales, donde distintos actores han señalado posibles irregularidades en la promoción de candidaturas.

Sheinbaum insistió en que la función de la presidencia es respetar la ley y garantizar que las instituciones autónomas sean quienes resuelvan los procesos electorales.

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Morena y los procesos internos: “Que el INE actúe conforme a la ley”

La presidenta también subrayó que su administración mantendrá el compromiso de no intervenir en los procesos internos de Morena ni de ningún otro partido. Aclaró que todas las actividades partidistas deben sujetarse al marco normativo establecido por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reporteros citaron antecedentes donde el propio INE ha emitido medidas cautelares ordenando bajar publicaciones de funcionarios y partidos, incluida la propia presidenta en el pasado, así como otros casos relacionados con dirigentes de oposición.

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Ante ello, Sheinbaum reiteró que la presidencia acatará cualquier resolución de las autoridades electorales y no buscará incidir en su trabajo.

Durante la conferencia, la mandataria defendió la transparencia y el cumplimiento de la ley como principios fundamentales de su gestión.

“Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, siempre. Y si hay alguien que pide a la Fiscalía que se investigue, al Gabinete de Seguridad, cuando hay un tema se investiga. Así de claro y transparente”, enfatizó.

Sheinbaum concluyó que la responsabilidad del Ejecutivo es respetar la autonomía de las instituciones y garantizar que los procesos electorales se desarrollen conforme a las normas establecidas. Cualquier inconformidad sobre actos anticipados debe ser atendida por las instancias legales, sin intervención del Gobierno federal.

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