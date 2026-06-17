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El pato Merlín y el Mundial 2026: la mascota no oficial que el público adoptó frente a la imposición

El pato se convirtió en uno de los símbolos de la fiesta mundialista, tras asistir al Fan Fest y a la celebración en el Ángel

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Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma —que se hizo viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica—, pasa junto a unas grandes letras que forman las siglas «CDMX» en Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García
Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México («El Tri») y que saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma —que se hizo viral tras el partido de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica—, pasa junto a unas grandes letras que forman las siglas «CDMX» en Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

El pato Merlín se ha convertido en uno de los símbolos más comentados de LA Copa Mundial FIFA 2026 tras recorrer las calles de la Ciudad de México vestido con la camiseta de la selección nacional, acompañado de su dueña, Carla Gómez, habitante de la capital del país.

La asistencia de Merlín al Fan Fest del Zócalo y a los festejos por el triunfo de México ante Sudáfrica lo colocó como la mascota no oficial que la afición mexicana adoptó frente a las campañas institucionales, según la Universidad Iberoamericana.

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Por ello, recientemente la FIFA contactó a los dueños del pato para reunirse durante las actividades mundialistas, aunque la familia de Merlín aclaró que hasta el momento no existe claridad sobre el objetivo del encuentro ni sobre los temas a tratar.

La afición adopta a Merlín sin imposición

En este comtexto, el académico Pedro Rosete, de la Licenciatura en Mercadotecnia de la IBERO, sostuvo que el fenómeno de Merlín demuestra cómo una figura espontánea puede superar a las estrategias de comunicación diseñadas desde los escritorios.

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“Cuando aparece algo que raya en lo absurdo, como un pato caminando entre los festejos mundialistas, llama la atención de manera natural. No fue planeado ni impuesto. Surgió de forma orgánica y eso genera una conexión emocional muy poderosa con las personas”, afirmó.

Merlín no es producto de planeación ni de estudios de mercado. Su éxito surge porque las personas lo descubren y lo sienten propio.

“Cuando algo se percibe como una imposición, muchas veces genera rechazo o indiferencia. En cambio, cuando las personas lo adoptan por elección, se produce un acomodo emocional distinto. Lo sienten suyo”, explicó Rosete.

Viralidad y presencia pública

La viralidad de Merlín ocurre cuando la afición comparte fotografías, videos e ilustraciones del pato recorriendo zonas turísticas y acompañando la venta de aguas de la familia Gómez.

El personaje se consolida como uno de los rostros más visibles de la fiesta mundialista, mientras la FIFA mantiene bajo resguardo los nombres y elementos de las mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch.

Sin embargo, hasta ahora, no existe postura oficial que catalogue a Merlín como infracción o amenaza para los derechos comerciales de la FIFA.

En este sentido, epecialistas citados por la IBERO indican que una mascota independiente solo enfrentaría restricciones si se utiliza comercialmente como representante oficial del torneo o se asocia de manera indebida con marcas registradas.

Futuro incierto para la mascota espontánea

El académico consideró que la permanencia de Merlín dependerá de si su presencia se mantiene natural o si se intenta explotar artificialmente.

“La viralidad no determina cuánto va a durar un fenómeno. Lo importante es no forzarlo. Si sigue apareciendo de manera natural y auténtica, podría mantenerse vigente durante mucho tiempo. Si se intenta explotar artificialmente, la gente lo va a rechazar”, advirtió.

No obstante, insistió en considerar a la historia de Merlín como un ejemplo de que “el marketing no sucede en los escritorios; sucede en la calle, con los clientes y los consumidores”, haciendo un llamado a priorizar el “escucgarlos, entenderlos y a estar presentes donde ocurren las cosas”.

“Merlín nos recuerda que las mejores ideas no siempre nacen en una sala de juntas. Muchas veces están caminando en la calle, frente a nosotros, esperando que alguien las vea”, concluyó.

Patos como mascotas en CDMX

Anteriormente, se han viralizado historias de patos que recorren la Ciudad de México junto con sus dueños.

El 3 de agosto de 2023 se difundió en TikTok un video en el que apareció un niño que viajó en un vagón del Metro de la Ciudad de México junto con su pato mascota.

El video se hizo viral y se llenó de comentarios de ternura Crédito: Tiktok/@weengaliindo

La grabación mostró al menor sentado en uno de los asientos individuales mientras hojeó un álbum de estampitas.

A su lado, en el piso, permaneció el pato, que llevó un suetercito y se mantuvo atento al niño, con movimientos que usuarios interpretaron como señales de afecto y fidelidad. En el mismo encuadre también se vio la mochila del menor.

El clip fue compartido por la cuenta @weengaliindo y fue musicalizado con el audio de moda “Quiero ser uno de ellos”.

Niño y su pato viajaron en Metro de la CDMX (Fotos: TikTok/@weengaliindo)
Niño y su pato viajaron en Metro de la CDMX (Fotos: TikTok/@weengaliindo)

La publicación generó reacciones de sorpresa y ternura entre los internautas, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes sobre la amistad entre el niño y su mascota, además de bromas y referencias al entorno del Metro.

Pero esta no fue la primera ocasión en que un pato causó sensación en la Ciudad de México. Meses antes, en ese mismo año, uno de estos animales apareció durante la Marcha del Orgullo LGBT+ vestido con colores.

También refirió un caso de junio de 2023, cuando autoridades auxiliaron a un pato que intentó ingresar a la estación Chapultepec y lo regresaron a una zona de lagos.

Además, citó un antecedente de febrero de 2020, cuando otro niño fue captado viajando en el Metro con un pato que incluso usó zapatos para proteger sus patas.

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