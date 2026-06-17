Estas son las pruebas que México espera de EEUU para poder detener a Rubén Rocha Moya con fines de extradición

Si Washington solicita una detención provisional por riesgo de fuga, debe mandar el expediente completo en ese lapso; de lo contrario, el exgobernador tendría que recuperar su libertad según la norma mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió durante La Mañanera de este 16 de junio que México podría declinar la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha si el gobierno de Estados Unidos no enviaba pruebas que la sustentaran.

Durante la conferencia, la mandataria afirmó que, sin esos elementos, no existía un plazo legal que obligara a ejecutar la captura.

Sheinbaum precisó que la petición, presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no correspondía a un juicio formal de extradición, sino a una figura distinta: una solicitud de detención urgente.

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La mandataria también subrayó que el asunto seguía en una fase preliminar y que cualquier determinación futura dependería de la documentación que eventualmente presentaran las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum sostiene que, sin elementos probatorios, no existe un plazo legal que obligue a ejecutar la captura derivada de la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuáles son las pruebas tendría que dar EU para poder pedir la extradición de Rocha Moya

De acuerdo con lo mencionado en la misma conferencia Mañanera, para poder pedir la extradición formal de Rocha Moya, Estados Unidos debe presentar pruebas y documentos específicos, los cuales están definidos tanto en el Tratado de Extradición entre México y EU como en la ley mexicana.

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Pruebas y documentos que deberían ser entregados por EU

Copia certificada de la orden de aprehensión emitida por un juez estadounidense.

Pruebas que justifiquen la aprehensión y el enjuiciamiento de Rocha Moya. Deben ser suficientes conforme a la ley mexicana para vincularlo a proceso.

Relación de hechos imputados , es decir, una narración clara de los hechos por los cuales se le acusa.

Textos legales que tipifiquen el delito según la legislación de EU.

Datos de identificación de Rocha Moya y, si es posible, datos sobre su ubicación.

Traducción al español de todos los documentos, debidamente legalizados por el Departamento de Estado de EU y conforme a la ley mexicana.

La petición debe ser formulada por vía diplomática.

Proceso y criterios

Si la justicia estadounidense considera que existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas, puede pedir primero una detención provisional con fines de extradición . En ese caso, EU tiene 60 días para entregar el expediente completo. Si no presenta los documentos y pruebas en ese plazo, Rocha Moya debe quedar en libertad.

México revisa si las pruebas cumplen con el estándar legal mexicano. Testimonios aislados o documentos no corroborados (por ejemplo, una supuesta “narco-nómina”) no son suficientes para vincular a proceso.

La FGR y la SRE pueden pedir a EU información probatoria adicional si consideran que la solicitud inicial no está debidamente fundamentada o carece de urgencia.

Respaldo legal

Los artículos 10 y 11 del Tratado bilateral y el artículo 17 de la Ley de Extradición mexicana establecen estos requisitos.

La extradición sólo procede si las pruebas permiten, en términos de la legislación mexicana, enjuiciar al reclamado.

Si hay detención provisional con fines de extradición, Estados Unidos tiene 60 días para entregar el expediente completo o Rubén Rocha Moya debe quedar en libertad.

Quién es Rubén Rocha Moya y porque es buscado por la justicia de Estados Unidos

Rubén Rocha Moya es un político mexicano nacido el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa.

Militante de Morena, fue gobernador de Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 2 de mayo de 2026, cuando se separó del cargo tras ser señalado por autoridades estadounidenses en una investigación penal.

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La justicia de Estados Unidos lo acusa de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según el Departamento de Justicia de EU, Rocha Moya y otros funcionarios habrían conspirado con el cártel para facilitar la importación de drogas a Estados Unidos, a cambio de sobornos y apoyo político.

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Las acusaciones específicas incluyen:

Conspiración para la importación de narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina).

Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos.

Proteger a líderes del cártel, alertarlos de operativos y proporcionarles información confidencial de las fuerzas del orden mexicanas.

Haber recibido apoyo de “Los Chapitos” en su campaña electoral, incluyendo intimidación y secuestro de rivales.

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Nueva York sostiene que los delitos imputados tienen penas mínimas de 40 años y podrían llegar a cadena perpetua.

Rocha Moya rechaza las acusaciones y asegura que se trata de un ataque político y una injerencia contra la soberanía de México y el movimiento de Morena.

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