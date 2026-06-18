México

¿A quién apoyar? El divertido “conflicto” de las fans mexicanas de BTS tras el partido del Mundial 2026 entre México y Corea

El cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano” simboliza la conexión entre las aficiones de los dos países

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Ilustración plana de jóvenes mexicanas en un estadio: un grupo con banderas de México, otro con pancartas de BTS y banderas de Corea del Sur. Una fan central indecisa.
Dos grupos de jóvenes mexicanas en un estadio muestran su pasión, unas por México y otras por BTS, mientras una fanática en el centro representa la divertida indecisión entre ambas lealtades culturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del partido México vs Corea del Sur este jueves 18 de junio, en redes sociales se ha generado un conflicto acerca de a quién apoyarán las fanáticas mexicanas de BTS y otros grupos de K-pop.

A través de varias publicaciones en plataformas como X, TikTok e Instagram, las seguidoras manifestaron en publicaciones y comentarios graciosos que se encuentran una disyuntiva entre su país y el de su banda favorita.

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“Mañana todos los de BTS aparecen en el partido de México vs Corea en el Akron. Imaginemos cosas chingonas chavos”, escribió una fan. “Pues ganó Corea, ahora correrá sangre el 18 en México vs Corea, les tenemos que ganar a esos coreanos si o si, lo siento bities pero nos vamos a desconocer”, aseguró otra ARMY (nombre del fandom).

Este momento divertido, comenzó desde hace una semana con el inicio del Mundial 2026 en las tres ciudades sede de México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), el cual también ha tenido influencia por la relación de hermandad entre ambas naciones.

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Desde la visita de la agrupación surcoreana, integrada por Jin, JungKook, V, Jimin, RM, Suga y J-hope, a la capital del país, se viralizó su amor por México, al disfrutar de toda la cultura y gastronomía mexicana. Posteriormente, los chicos expresaron su agradecimiento a todas las fanáticas por el gran recibimiento a la capital del país, asegurando una posible visita para el 2027.

Ilustración de una ola azul de arte coreano que choca con un balón de fútbol (banderas de México y Corea del Sur), rodeado de música, K-pop y fans.
Una ilustración conceptual vibrante muestra la fusión cultural entre México y Corea del Sur, con una ola de arte tradicional coreano, un balón de fútbol con ambas banderas, y fans celebrando con elementos de K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hermanada entre ambas naciones

El cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano” simboliza la conexión entre las aficiones de México y Corea del Sur, nacida durante el Mundial de Rusia 2018. En esa ocasión, la Selección Mexicana dependía de que la coreana venciera a Alemania para avanzar a octavos de final, lo que finalmente sucedió en tiempo de compensación.

La efusiva reacción de los mexicanos se hizo viral, con aficionados celebrando en Rusia y en la embajada surcoreana en la Ciudad de México, donde el embajador fue llevado en hombros como muestra de agradecimiento.

Desde entonces, la frase se convirtió en un símbolo de hermandad, presente en cada duelo entre ambos equipos. Durante la Copa del Mundo, este vínculo ha vuelto a ser visible, especialmente en Guadalajara, donde los seguidores nacionales han alentado a Corea del Sur, celebrando juntos en restaurantes y en las calles.

Las redes sociales se han llenado de imágenes y videos de las fiestas compartidas, en las que también han participado aficionados, sumándose al ambiente mexicano y bebiendo tequila. Todo esto refuerza una relación amistosa que trasciende lo deportivo y se mantiene vigente ocho años después desde ese momento en el país europeo.

Todo lo que tienes que saber sobre el juego México vs Corea del Sur

México y Corea del Sur se enfrentarán en uno de los duelos clave de la segunda jornada del Grupo A en el Mundial 2026, este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (Akron).

Ambos equipos llegan igualados con tres puntos tras triunfar en sus debuts: la selección dirigida por Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica, mientras que los surcoreanos derrotaron 2-1 a República Checa. El ganador podría asegurar el pase a los dieciseisavos de final, dependiendo del resultado entre Sudáfrica y República Checa.

El partido arrancará a las 19:00 horas en México y podrá verse a través de plataformas como ViX Premium, DGO, Disney+ Premium y Paramount+, según el país. El equipo nacional deberá suplir la ausencia de César Montes en defensa tras su expulsión, y se prevé que Edson Álvarez ocupe su lugar en la zaga. Las principales cartas ofensivas del Tri serán Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Por su parte, Corea del Sur, con Son Heung-min como figura, busca repetir el resultado positivo de su debut. México mantiene una ventaja histórica sobre los asiáticos, con siete victorias en once encuentros y triunfos en sus dos enfrentamientos mundialistas previos.

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