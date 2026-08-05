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Memo Schutz responde tras ser tachado de “fodongo” por su estilo en La Casa de los Famosos México: “Anulo funa”

El equipo del conductor respondió en redes sociales a los comentarios sobre su vestuario y explicó por qué no ha presentado más cambios de ropa

memo schutz - (Instagram)
memo schutz - (Instagram)
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Memo Schutz se volvió tema de conversación entre los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026, aunque esta vez no fue por lo ocurrido durante las galas, sino por los comentarios que recibió sobre su forma de vestir. En redes sociales, algunos usuarios lo calificaron de “fodongo” al considerar que no se ha presentado de manera correctalas emisiones entre semana.

Ante las críticas, en las redes sociales del conductor se publicó un mensaje para responder a quienes cuestionaban su vestuario. “Anulo funa por mis outfits”, se lee al inicio de la publicación, que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores.

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El mensaje también explicó el motivo por el que Memo Schutz no ha lucido más cambios de ropa durante las transmisiones. “Tropa, muchos nos han escrito de por qué no le mandamos ropa a Don Memo, pero cómo creen si lo queremos muchísimo. Simplemente que las maletas se les cambian cada 15 y la producción les va dando de a una. Los queremos, gracias por cuidarnos”, señala el texto difundido en sus redes sociales.

Del traje de béisbol al debate por su vestuario

La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)
La eliminación de Ochoa no fue el único tema ampliamente comentado esa noche. Memo Schutz, periodista deportivo, captó la atención de los espectadores por su vestimenta (La Casa de los Famosos)

Aunque ahora recibió críticas por su ropa, Memo Schutz también ha llamado la atención por apostar por atuendos temáticos en las galas principales del reality. El pasado 2 de agosto apareció con un traje que simulaba una pelota de béisbol, una elección que provocó múltiples reacciones entre los espectadores.

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Ese no fue el único guiño deportivo que realizó. En el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, el periodista sorprendió al presentarse con un traje inspirado en un balón de futbol, manteniendo un estilo relacionado con la trayectoria que ha desarrollado durante años en el periodismo deportivo.

La presencia de Memo Schutz en el reality representa una faceta distinta dentro de su carrera, luego de consolidarse como narrador y conductor de importantes eventos deportivos internacionales. Ahora, además de comentar la competencia, también se ha convertido en uno de los personajes más comentados por su imagen durante las galas.

El vestuario de los habitantes también divide opiniones esta temporada

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Las críticas hacia Memo Schutz no son un caso aislado. Desde el inicio de La Casa de los Famosos México 2026, en redes sociales varios seguidores han comentado los vestuarios de los demás habitantes del programa, comparándolos con los utilizados en temporadas anteriores.

En distintas publicaciones, usuarios han señalado que la imagen de esta edición no ha alcanzado el nivel que recuerdan de otros años, por lo que cada gala ha dado pie a comentarios sobre los atuendos elegidos. En ese contexto, Memo Schutz terminó convirtiéndose en una de las figuras más mencionadas por los internautas.

Mientras algunos usuarios mantuvieron las críticas, otros defendieron al conductor después de que se difundiera la explicación sobre el manejo del vestuario. El debate volvió a demostrar que, además de lo que ocurre dentro de la casa, la audiencia también pone atención a cada detalle de quienes aparecen frente a las cámaras.

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