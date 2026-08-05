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“¿Mañana se va a robar el Ángel?”: Arturo Ávila critica a Alessandra Rojo de la Vega por caso Tabacalera

Rojo de la Vega afirma que prioriza calles y servicios al sostener que prefiere obras públicas para la gente frente a estatuas y propaganda

Arturo Ávila acusa a Alessandra Rojo de la Vega de “secuestrar” patrimonio histórico en la CDMX
Arturo Ávila acusa a Alessandra Rojo de la Vega de “secuestrar” patrimonio histórico en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro
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El diputado morenista Arturo Ávila Anaya cuestionó la actuación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por mantener bajo resguardo las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara retiradas de la colonia Tabacalera en 2025, y sugirió en conferencia de prensa que la funcionaria pretende intercambiarlas por recursos para obras públicas. La polémica surge cuando Rojo de la Vega propuso entregar las piezas al gobierno capitalino a cambio de presupuesto para infraestructura y servicios en la demarcación.

Ávila Anaya afirmó que la oposición se ocupa de temas que no aportan beneficios reales a la población y acusa a la alcaldesa de “secuestrar el patrimonio histórico de la ciudad”. El diputado señaló:

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“Vemos a la priista Alessandra Rojo de la Vega secuestrar el patrimonio histórico de la ciudad, figuras históricas de un encuentro que sucedió en la colonia Tabacalera en 1955 entre el Che Guevara y Fidel Castro, y pensar que se los puede llevar a una bodega y después pensar que puede extorsionar a la jefa de gobierno e intercambiarlo, pues mañana se va a robar el Ángel de la Independencia, y lo va a querer cambiar por algo”.

Ávila Anaya comparó la situación con otras acciones de la oposición y menciona casos como el de Alejandro Moreno, a quien atribuye una falta de respaldo popular, y el de Jorge Romero, vinculado a señalamientos de huachicol.

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El legislador advierte que el debate político continuará: “Esta es la muy terrible oposición que tiene hoy nuestro país y de esto es el debate político que vamos a sostener y vamos a seguir defendiendo lo que ha logrado este gobierno”.

Rojo de la Vega propone intercambio por obras públicas

La alcaldesa dirigió su propuesta a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, luego de que la administración capitalina anunciara la reconstrucción de las esculturas retiradas en julio de 2025 del Jardín Tabacalera. La funcionaria sostiene que “entre estatuas o calles, siempre voy a elegir las calles; entre la propaganda y la gente, siempre voy a elegir a la gente”.

Rojo de la Vega argumentó que el retiro se realizó por irregularidades en la instalación y la ausencia de un permiso del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. Sostuvo que la ley local respalda su facultad para retirar y hasta subastar las piezas, ya que, a su juicio, pertenecen a la alcaldía.

En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega plantea entregar las figuras a cambio de asfalto y camiones recolectores, con un valor equivalente, para destinarlos a bacheo y limpia en la demarcación
En un video difundido en redes, Alessandra Rojo de la Vega plantea entregar las figuras a cambio de asfalto y camiones recolectores, con un valor equivalente, para destinarlos a bacheo y limpia en la demarcación

En un video difundido en redes sociales, Rojo de la Vega detalló que las esculturas permanecen bajo resguardo de la alcaldía y que el monto equivalente al valor de las figuras se destinaría a bacheo y recolección de basura. “Las esculturas ya no estarían expuestas en la vía pública. La oferta fue dirigida públicamente a Brugada a través de redes sociales”, afirmó la alcaldesa.

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