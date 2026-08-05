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AICM comienza la fase 2 de su remodelación tras Mundial 2026: busca aumentar capacidad para atender a pasajeros

Con estas mejoras, el aeropuerto busca consolidar su posición como uno de los principales nodos de conectividad aérea en el país y la región

Primera fase de remodelación del AICM
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM). Foto: Marina
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El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) entrará a su segunda fase de modernización este agosto, con un plan que se extenderá durante todo 2027.

La iniciativa busca incrementar la capacidad para atender a más pasajeros, elevar la calidad de los servicios y mantener la eficiencia, seguridad y puntualidad según los estándares internacionales.

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Grupo Aeroportuario Marina señaló que las obras se retomaron tras la conclusión del Mundial 2026, celebrado en la capital del país, sin suspender los aterrizajes y despegues. Se procura minimizar afectaciones a los viajeros, mientras que los trabajos en áreas operativas y edificios terminales seguirán hasta su conclusión el otro año.

Obras clave para una infraestructura más eficiente y segura en el AICM

La segunda etapa de remodelación contempla la ampliación de salas de espera y la construcción de un pasillo de separación de flujos de pasajeros en la Terminal 1. En la Terminal 2, se prevé la actualización del sistema de aire acondicionado, la expansión del estacionamiento vertical y el ajuste de las rampas para vehículos. Además, se construye un Centro de Comando y Control para fortalecer la seguridad aeroportuaria.

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AICM
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En ambas instalaciones aeroportuarias, se cambiarán los sistemas de pararrayos y contra incendios, y se instalarán nuevos tomógrafos para inspección de equipaje, junto con dispositivos adicionales para la validación de documentos. Con estas mejoras, el aeropuerto busca consolidar su posición como uno de los principales nodos de conectividad aérea en el país y la región.

Ruta Quetzalcóatl: llega al AICM en Metrobús por solo 30 pesos

El Metrobús de la Ciudad de México ha puesto en marcha la Ruta Quetzalcóatl, una extensión de la Línea 4 que conecta el Centro Histórico y Paseo de la Reforma con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por una tarifa de 30 pesos mexicanos, los usuarios pueden llegar directamente a las terminales 1 y 2, evitando el tráfico y el uso de taxis o transbordos complicados. La ruta, de 29 kilómetros, incorpora 19 autobuses eléctricos para reducir la contaminación y el ruido.

El servicio está disponible los 365 días del año, con horarios de 04:30 a 24:00 horas de lunes a sábado, y de 5:00 a 24:00 los domingos y días festivos. Entre los puntos principales de abordaje y descenso se encuentran San Lázaro, Pino Suárez, 20 de Noviembre, Juárez, Amajac y las dos áreas del aeropuerto. Además, la Línea 4 permite transbordos gratuitos entre líneas de este medio de transporte durante las primeras dos horas de viaje.

Esta alternativa busca disminuir el uso del automóvil particular y mitigar la congestión vial. El pago se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, y algunos grupos como personas con discapacidad, menores de cinco años y usuarios con tarjeta INAPAM pueden viajar sin costo.

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