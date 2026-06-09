Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

El candidato a la presidencia municipal de Salto de Agua, Chiapas, Román Mena, posa sonriente ante sus seguidores en un acto político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exalcalde del municipio de Saldo de Agua, Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue atacado a balazos la mañana de este martes 9 de junio cuando viajaba a bordo de su camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró cerca de Palenque, cuando del exedil circulaba con destino a un rancho ubicado en la comunidad de Cerro Norte y un grupo de sujetos armados lo interceptó y disparó en su contra.

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Luego del ataque, Mena de la Cruz logró escapar del sitio con su camioneta y se dirigió al hospital de Palenque, donde solicitó ser atendido.

Su camioneta permaneció fuera de las instalaciones del centro médico, la cual fue acordonada por elementos de seguridad al notar los proyectiles de arma de fuego en los cristales.

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Reporteros locales captaron la unidad del exedil, la cual presentó un impacto de arma de fuego en el parabrisas y tenía el cristal del lado del conductor completamente roto. Al interior, se observaron manchas de sangre en el volante y cerca del asiento.

Versiones extraoficiales refieren que Mena de la Cruz estaba acompañado de trabajadores que realizarían labores de campo, por lo que uno de ellos también habría resultado lesionado junto al exedil.

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Autoridades investigan los hechos: exedil se encuentra estable

Foto: Captura de pantalla / Roger Novelo

Luego de que se reportó el ataque armado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas detalló que ya se encuentran investigando los hechos.

Respecto al estado de salud del exedil, las autoridades refirieron que se encuentra estable y fuera de peligro, esto a pesar de que resultó lesionado.

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Además, la Fiscalía del Estado aseguró que este hecho no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.

“Por estos acontecimientos, a través de la Fiscalía Distrito Selva se ha iniciado una carpeta de investigación y se están realizando las indagatorias respectivas para dar con el o los responsables, quienes serán llevados ante la justicia. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad”, detalló en un comunicado.

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Cabe señalar que el último ataque contra exediles en la entidad se registró en agosto de 2024, cuando Hernán Orantes López, ex presidente municipal de Huitiupán, fue agredido a balazos por sujetos que lo emboscaron y dejaron herido.

Sin embargo, un hecho que involucró a un exalcalde de manera reciente fue la recaptura de Enoc “N”, exedil de Pueblo Nuevo Solistahuacán, por su presunta responsabilidad en acciones de atentado contra la paz.

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El hombre capturado (FGE Chiapas)

De acuerdo con las indagatorias, el exedil ya había sido sentenciado en enero de 2025 a más de 100 años de prisión por el homicidio de cinco personas durante las elecciones del 5 de junio de 2021.

La Fiscalía General del estado (FGE) de Chiapas detalló que su recaptura se debió a que un grupo armado de aproximadamente 100 personas ingresó al municipio de Tapalapa, e impusieron como “nuevo líder” al inculpado: “Amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al Director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos”.

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Registros periodisticos indican que en junio de 2021 un grupo de hombres armados atacó una camioneta en la que era transportado material electoral, dejando como saldo cinco personas muertas. Pese a que una de las sobrevivientes identificó al exedil como uno de los implicado en la agresión, Enoc “N” fue liberado mediante un amparo.

De acuerdo con la autoridad estatal, los nuevos hechos que se le atribuyen se registraron entre julio y noviembre de 2025 en Tapalapa. La acusación es por atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, en agravio de la seguridad pública.

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Enoc “N” fungió como presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán en el periodo 2012-2015.