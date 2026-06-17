Sheinbaum revela dónde verá el partido de México vs. Corea del Sur: “También habrá juego en mi cumpleaños”

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Durante la conferencia matutina, la mandataria comentó entre risas que el próximo encuentro de la selección nacional caería justo el día de su cumpleaños. “Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección”, expresó la presidenta, quien añadió que el partido también se jugará en horario nocturno.

La revelación se dio en el contexto de un tema más amplio: las medidas de movilidad que se implementarán en distintas ciudades del país con motivo de los partidos del Mundial 2026.

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La presidenta mencionó en conferencia matutina que el próximo partido de la selección nacional será el día de su cumpleaños y que se jugará en horario nocturno. El comentario surgió al abordar las medidas de movilidad que se aplicarán en varias ciudades del país por los partidos del Mundial 2026.

Asueto por movilidad ante partidos del Mundial

La presidenta explicó que la Consejería Jurídica emitió una orientación para que dependencias y escuelas puedan otorgar salida anticipada en los días de partido, con el objetivo de evitar congestionamientos viales:

Hoy , en la Ciudad de México: se orienta a suspender labores administrativas y clases a partir de las tres de la tarde , ante un partido programado en el estadio Ciudad de México (antes Azteca).

Mañana , en Zapopan, Guadalajara y municipios conurbados de Jalisco: aplicaría la misma orientación, en coordinación con la gobernadora Pablo Lemus (mencionada en la transcripción como “Luisa María”, referencia que requiere verificación adicional con fuentes oficiales).

El próximo jueves: se contempla liberar actividades desde la tarde para que la población pueda acudir a los Fan Fest o ver los partidos en pantallas instaladas en distintos puntos, o en casa con sus familias.

Sheinbaum precisó que se trata de una orientación, no de una disposición obligatoria, dirigida a evitar problemas de tránsito alrededor de las zonas donde se disputan los encuentros, especialmente ante la posibilidad de lluvias fuertes durante las tardes.

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México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

Contexto: México como sede del Mundial 2026

México es una de las sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que distintas ciudades del país han comenzado a implementar protocolos de movilidad y seguridad ante la afluencia de aficionados a los estadios.

La mención del cumpleaños de la presidenta se dio de manera espontánea durante la conferencia, sin que se tratara del tema central de su intervención, centrada principalmente en las medidas de movilidad antes mencionadas.

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