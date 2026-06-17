Con retraso, esta es la fecha oficial de la entrega de obras en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México pospuso la entrega de obras en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), se dio a conocer la nueva fecha en la que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno capitalino, realizará el recorrido y dará por concluido el proyecto de remodelación en las instalaciones de la línea azul.

Infobae México pudo conocer que será el miércoles 17 de junio el evento oficial con el que las autoridades realizarán la entrega de las remodeladas instalaciones. Aunque la Línea 2 del Metro CDMX ya ha sido utilizada por aficionados del Mundial 2026, la agenda de la mandataria tuvo que reprogramar el evento.

PUBLICIDAD

Actualmente, solo dos estaciones permanecen cerradas, la cual es Chabacano y Zócalo/ Tenochtitlán. La primera sigue en obras por la conexión con la Calzada Flotante de Tlalpan, mientras que la segunda estación suspendió operaciones por el FIFA Fan Fest ubicado en la Plancha de la Constitución.

Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

¿Cuáles son las obras que entregarán en la Línea 2 del Metro CDMX?

El STC Metro realizó una remodelación integral en la apariencia, equipo técnico e iluminación en algunas estaciones, entre las que destacan las siguientes:

Tasqueña

Nativitas

Portales

San Antonio Abad

Xola

Viaducto

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Pino Suárez

Una de las estaciones que generaron más controversia fue Bellas Artes por la instalación de candelabros y la remodelación del piso, esto generó burlas entre los usuarios.

PUBLICIDAD

Personal de la Secretaría de Obras mantiene trabajos de remodelación y colocación de mármol en la estación Hidalgo, una de las que fue intervenida para cambiar su aspecto rumbo al Mundial 2026 (Néstor Hernández/ Infobae México)

¿Por qué retrasaron la entrega de las obras en la Línea 2?

Clara Brugada canceló la entrega de obras de la Línea 2 del Metro CDMX el martes 9 de junio por las manifestaciones de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan, a un día de la inauguración en el Estadio Ciudad de México y con la promesa oficial de que los trabajos queden listos antes del Mundial 2026.

La reprogramación se informó poco antes de las 13:00 horas, según la jefatura de Gobierno capitalino, y dejó sin realizarse la ceremonia prevista en la terminal Tasqueña, que fue remodelada. Hasta ahora, las autoridades no han difundido un comunicado con la nueva fecha, aunque se prevé que el acto se haga a más tardar el 10 de junio.

PUBLICIDAD

Después de cuatro meses de trabajos, la Línea 2 recibió cambio de pintura, nueva imagen y renovación de equipo técnico, según el texto fuente. La suspensión del acto oficial mantuvo la incertidumbre entre usuarios sobre si la línea ya opera por completo y en qué condiciones lo hace.

El gobierno de CDMX sostiene que la estructura protege las vías de la Línea 2

Clara Brugada sostuvo que la Calzada Flotante de Tlalpan beneficiará a la Línea 2 del Metro porque funcionará como techumbre sobre el tramo exterior de Avenida Tlalpan y evitará reducciones de velocidad por lluvias, al tiempo que la jefa de Gobierno inauguró el corredor peatonal a tres días del arranque de la Copa Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Reabren la estación Nativitas de la línea 2 del Metro. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

El pasillo elevado mide 1.8 kilómetros y forma parte de las obras mundialistas, según el texto fuente. La intervención también incluye una ciclovía de 34 kilómetros que conecta desde el punto de inicio hasta Periférico Sur, además de la rehabilitación y modernización de la Línea 2 del Metro, cuya entrega se realiza estación por estación.

Durante la ceremonia, Brugada Molina describió el proyecto como “una obra distinta, una obra innovadora y disruptiva, una obra por y para los peatones”, según el texto fuente. La mandataria capitalina señaló que, a diferencia de los segundos pisos destinados al transporte público o privado, este espacio elevado fue diseñado exclusivamente para el tránsito peatonal.

PUBLICIDAD

Uno de los cuestionamientos sobre la obra se concentró en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que las columnas se construyeron en los límites del paso de vías de la Línea 2. Frente a esas críticas, Brugada defendió el proyecto recién inaugurado y afirmó que traerá beneficios al servicio de la llamada línea azul.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro denunció posibles afectaciones y hundimientos por esta construcción. La jefa de Gobierno respondió que el jardín elevado ayudará al sistema porque cubrirá un tramo que suele resentir el ingreso de agua pluvial cuando comienza la temporada de lluvias.

PUBLICIDAD

La explicación de la mandataria fue directa: “Este jardín que está encima del Metro y se construyó encima del Metro, ayuda al Metro, porque sabemos que con esta obra evitamos reducciones de velocidad del Metro por lluvias”. Con esa defensa, el gobierno capitalino ligó la utilidad del corredor peatonal no solo a la recuperación del espacio público, sino también a la operación ferroviaria.