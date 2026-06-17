México

Maru Campos reaparece en spot tras criticas de Morena por no asistir a Palacio de Gobierno

La presión al gobierno de Chihuahua no cesa por parte del partido oficialista

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Maru Campos reaparece en redes tras acusaciones de Ariadna Montiel por ausentarse en Palacio de Gobierno. (Fotos: redes sociales)
Maru Campos reaparece en redes tras acusaciones de Ariadna Montiel por ausentarse en Palacio de Gobierno. (Fotos: redes sociales)

Nos gusta jalar, esforzarnos y crecer, así lo mencionó en un spot la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien reapareció en redes sociales para dar a conocer el lanzamiento del programa “Impulso Chihuahua 2026”, con el Palacio de Gobierno de fondo, luego de criticas por parte de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, quien la acusa de “ausentarse de sus funciones”.

Junto al video compartido en redes sociales, la gobernadora escribió un breve mensaje, invitando a la ciudadanía a participar en la iniciativa impulsada por su administración, el cual finaliza con su frase ya conocida: “¡Cuenta conmigo!”.

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Morena exhibe a Campos por ausentarse

“Ella hizo una reforma a la Constitución del Estado para poder ausentarse sin pedirle permiso al Congreso por 21 días; eso lo hizo ya hace algunos años y han sido recurrentes sus ausencias”, así exhibió Ariadna Montiel a Campos tras acusarla de ausentarse de sus funciones por 12 días.

La dirigente de Morena aseguró que las ausencias de la gobernadora de Chihuahua se da en medio de una complicada situación de violencia, lo que demuestra que a ella “no le importa ni la seguridad”.

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reaparece en spot tras acusaciones de Ariadna Montiel por no presentarse a Palacio de Gobierno. (X/@MaruCampos_G)

“La gobernadora pide que otros les vengan a hacer su trabajo y por eso la intervención extranjera…porque es una visión de gobierno que adopta de Felipe Calderón”, reiteró Montiel.

Caso CIA, la razón de la presión sobre la administración de Chihuahua

El operativo de seguridad en el que se desmanteló un narcolaboratorio entre el 17 y 19 de abril en Chihuahua, dejó como saldo 4 agentes muertos, dos de ellos eran estadounidenses, tema que se polemizó por una acción que no llevó la autorización del Gobierno Federal.

Luego de esta situación, Montiel convocó a una marcha donde aseguró que pugnarían por abrir el proceso de juicio político; el pasado 26 de mayo, diputados de Morena presentaron en la Cámara de Diputados la solicitud formal de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos:

“El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento”.

El documento fue suscrito por 11 diputados locales del Congreso de Chihuahua y enumera cinco causales: violación a la soberanía y al pacto nacional, usurpación y ataque a la República, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía nacional y omisión grave por destrucción de pruebas del caso CIA.

Kenia López Rabadán dio a conocer la recepción de la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por el caso CIA- (Crédito: Cámara de Diputados)

Sin embargo, el proceso debía ser ratificado en un plazo no mayor a tres días, como lo estipula la normativa en la Cámara de Diputados, situación que no sucedió, así lo confirmó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro:

“No fue ratificado. ¿Qué significa que no esté ratificado? Pues que ya no existe, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”.

Previo a este procedimiento, Campos rechazó rendir su declaración en la Fiscalía General de la República (FGR), con el argumento de que su fuero constitucional le impide sujetarse a actos de investigación personal mientras ejerce como gobernadora, según lo establece el artículo 111 de la Constitución. En lugar de comparecer, presentó un escrito formal ante la dependencia.

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