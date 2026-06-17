Además de mejorar la masa muscular, esta rutina favorece la glucosa, baja la inflamación y ayuda a conservar la autonomía en la adultez, según investigaciones sobre salud y envejecimientoImagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento con pesas se consolida como una de las estrategias más eficaces para prevenir el envejecimiento y preservar la salud integral en la adultez.

Diversos estudios científicos demuestran que realizar ejercicios de fuerza cada semana no solo ayuda a mantener la masa muscular y la densidad ósea, sino que también reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la calidad de vida con el paso de los años.

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Investigaciones, incluida una de Harvard, asocian dos o tres sesiones semanales con una baja de 10% a 19% en la mortalidad general(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el número de veces que debes realizar pesas a la semana para aumentar tu esperanza de vida, según la ciencia

La ciencia señala que realizar entrenamiento de fuerza con pesas entre 60 y 120 minutos a la semana —equivalente a dos o tres sesiones semanales— se asocia con una mayor esperanza de vida y una reducción del riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras causas.

Diversos estudios, entre ellos uno realizado por la Universidad de Harvard, muestran que entrenar fuerza dentro de este rango reduce la mortalidad general entre 10% y 19%, y que el beneficio máximo se alcanza sin exceder las dos horas semanales; hacerlo más tiempo no ofrece protección adicional.

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La recomendación óptima es realizar pesas dos veces por semana, trabajando todos los grupos musculares principales, y complementar con ejercicio cardiovascular para potenciar aún más el efecto protector sobre la salud y la longevidad.

Adultos mayores realizan sentadillas, press de pecho, remo y curl de bíceps con un entrenador en un gimnasio, mostrando el valor del entrenamiento de fuerza para la longevidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de levantar pesas para retrasar el envejecimiento

Levantar pesas de forma regular ayuda a mantener y aumentar la masa muscular , retrasando la pérdida de fuerza relacionada con la edad.

Protege la salud ósea , estimulando la formación y el mantenimiento de la densidad ósea, lo que previene la osteoporosis y reduce el riesgo de fracturas.

Disminuye el riesgo de sarcopenia y facilita la autonomía en las actividades cotidianas de la edad adulta.

Mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.

Se ha vinculado con una mejor función cognitiva y menor riesgo de deterioro mental en adultos mayores, posiblemente por la liberación de factores neuroprotectores durante el ejercicio.

Reduce la grasa corporal y mejora el perfil lipídico, contribuyendo a la salud metabólica y cardiovascular.

Disminuye la inflamación crónica , un factor clave en el envejecimiento y en el desarrollo de enfermedades asociadas a la edad.

Realizar entrenamiento de fuerza de 60 a 120 minutos por semana puede reducir el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Mejora la calidad de vida y el bienestar psicológico en la edad adulta.

Varias personas entrenan vigorosamente con pesas y máquinas en un gimnasio moderno, iluminado por la cálida luz del atardecer que entra por las ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores ejercicios de pesas para incrementar la longevidad

Los ejercicios de pesas más recomendados para incrementar la longevidad son aquellos que trabajan los principales grupos musculares y pueden adaptarse a distintos niveles de condición física. Realizarlos de manera constante favorece la masa muscular, la densidad ósea y la salud metabólica.

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Sentadillas con peso : Fortalecen piernas, glúteos y zona lumbar. Mejoran la movilidad y reducen el riesgo de caídas.

Press de pecho con mancuernas o barra : Trabaja el pecho, los hombros y los tríceps, contribuyendo a mantener la fuerza del tren superior.

Remo con barra o mancuerna : Desarrolla la espalda, los bíceps y la postura, fundamentales para la autonomía en la edad adulta.

Peso muerto : Ejercicio completo que activa piernas, espalda baja y core, clave para la estabilidad y la prevención de lesiones.

Press de hombros : Fortalece la parte superior del cuerpo y mejora la funcionalidad de los brazos y hombros.

Curl de bíceps y extensión de tríceps : Mantienen la fuerza de los brazos, útil para actividades diarias.

Elevaciones de talones (gemelos): Mejoran la fuerza y el equilibrio en las piernas.

La combinación de estos ejercicios, realizada dos o tres veces por semana, siguiendo una técnica adecuada y con cargas adaptadas, favorece la longevidad y la calidad de vida. Se recomienda complementar con actividad cardiovascular y consultar a un profesional antes de iniciar cualquier rutina nueva.