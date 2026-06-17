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Alessandra Rojo de la Vega acusa que fue golpeada en Zona Rosa por “gente de Diana Sánchez Barrios”

La SSC aseguró que fue registrada una riña y fue detenido un hombre de 30 años

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Alessandra Rojo de la Vega de frente, hablando en un micrófono sobre un podio transparente. Viste un saco oscuro y una pañoleta, con un fondo claro y siluetas urbanas
Alessandra Rojo de la Vega en la Ciudad de México. (Alcaldía Cuauhtémoc )

Por la noche del 16 de junio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que fue agredida en Zona Rosa, en la capital del país.

"Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA. Gente de Diana Sánchez Barrios“, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

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Hubo una riña, señala la policía capitalina

Por su parte, un breve informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indica que personal de la Alcaldía Cuauhtémoc arribó a la calle Génova para realizar un operativo que derivó en una riña con comerciantes de la zona.

Lo anterior generó que los uniformados resguardaran en el interior del lugar a personal de la Policía Auxiliar y de la propia demarcación.

Alessandra Rojo de la Vega acusa que fue golpeada en Zona Rosa por "gente de Diana Sánchez Barrios"
(SSC)

Como resultado de los hechos, fue detenido un hombre de 30 años de edad, quien será presentado ante el agente del Ministerio Público para que se continúe con las investigaciones correspondientes.

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Además, en redes sociales fue compartida una imagen que muestra lo que parece ser una de las camionetas usadas por la alcaldesa y la cual quedó con afectaciones por las acciones presuntamente realizadas por el diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Diana Sánchez Barrios.

camioneta Alessandra Rojo de la Vega
(X/@IrvingPineda)

Cravioto y Rojo de la Vega: antecedentes por permisos y comerciantes

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero, el Gobierno de la CDMX responsabilizó al equipo de Alessandra Rojo de la Vega, por la confrontación con comerciantes derivada de un operativo de reordenamiento en la vía pública. El señalamiento fue formulado por el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto Romero, durante las respuestas a la prensa tras el Informe de Seguridad correspondiente a enero de 2026.

Cravioto precisó la cronología del conflicto: el jueves 12 de febrero fue registrada una primera manifestación de comerciantes en San Cosme, a la cual acudieron representantes de Reordenamiento, Concertación Política y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la directora de Mercados, Erika Rodríguez, y el subdirector de Vía Pública de la demarcación, Esteban Velásquez.

Tras ese acercamiento, las autoridades de la alcaldía acordaron reunirse al día siguiente para revisar la situación. No obstante, los funcionarios no se presentaron al encuentro del viernes 13 de febrero, lo que desencadenó la movilización de los comerciantes y el cierre de calles. Fue esa ausencia, según el secretario, la que impidió el diálogo y propició “lo que ya todos conocemos”, en referencia a la trifulca que circuló en redes sociales y en la que imágenes mostraron a la alcaldesa y su equipo envueltos en agresiones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de su administración se pronunciaron sobre el caso. Crédito: Gobierno de la CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de su administración se pronunciaron sobre el caso. Crédito: Gobierno de la CDMX

El funcionario también aclaró que los permisos otorgados a los comerciantes de San Cosme provienen de una gestión anterior y no corresponden ni a la actual administración central ni a la de Cuauhtémoc.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó los actos de violencia tanto contra funcionarios públicos como contra particulares, y llamó a priorizar soluciones pacíficas mediante el diálogo.

La mandataria subrayó que el reordenamiento de la vía pública constituye un tema delicado que exige procesos de concertación y acuerdo con los comerciantes, y afirmó que su administración ha logrado recuperar 26 calles completas en el Centro Histórico y reubicar a 6 mil comerciantes, siempre mediante acuerdos previos y sin recurrir a la fuerza.

“El objetivo es que estos reordenamientos se realicen de manera concertada y acordada, ofreciendo alternativas a los comerciantes”, puntualizó Brugada Molina.

La jefa de Gobierno añadió que la Secretaría de Gobierno ha intervenido en momentos complejos de distintas alcaldías a solicitud de las mismas, con el fin de construir acuerdos y evitar confrontaciones.

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