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Los mejores ejercicios para calmar un doloroso calambre por hacer ejercicio

Esta contracción del músculo genera mucho dolor y molestia

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Un hombre con atuendo deportivo se sienta en un sendero de tierra, agarrándose la pantorrilla derecha que muestra un efecto de calambre muscular en rojo.
Los calambres aparecen sin avisar y son sumamente dolorosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un calambre muscular aparece sin aviso: en plena sentadilla, a mitad de una carrera o justo cuando el entrenamiento iba bien.

El músculo se contrae de forma involuntaria, duele y no responde. Saber cómo reaccionar en ese momento —y qué movimientos hacer— marca la diferencia entre recuperarse en segundos o perder el resto de la sesión.

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La causa más frecuente es la fatiga muscular combinada con deshidratación o pérdida de electrolitos. El músculo agotado pierde el control de su contracción y entra en espasmo. Por eso el tratamiento inmediato no es descanso pasivo: es estiramiento activo, movimiento controlado e hidratación.

Qué hacer en el momento exacto del calambre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esto debes hacer durante un calambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es no entrar en pánico ni forzar el músculo. La respuesta correcta es contraer el grupo muscular opuesto al que está en espasmo, lo que obliga al músculo afectado a soltarse.

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Si el calambre es en la pantorrilla:

  • Siéntate en el piso o apóyate en una pared.
  • Jala los dedos del pie hacia la espinilla con la rodilla extendida.
  • Mantén el estiramiento entre 20 y 30 segundos.
  • Puedes pararte y apoyar el talón firmemente en el suelo, inclinándote hacia adelante.

Si el calambre es en el muslo (cuádriceps):

  • Párate y lleva el talón hacia los glúteos.
  • Sostén el tobillo con la mano del mismo lado.
  • Mantén las rodillas juntas y la postura recta durante 20 segundos.

Si el calambre es en el pie o el arco:

  • Siéntate, pasa una toalla o banda por la planta del pie.
  • Jala suavemente hacia tu cuerpo para elongar la fascia plantar.
  • Mantén 20 a 30 segundos y repite dos veces.

Los estiramientos que más alivian después del espasmo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estiramientos son necesarios después de un calambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el músculo cede, no lo abandones. El tejido sigue tenso y puede volver a contraerse. Estos movimientos lo estabilizan:

Estiramiento de isquiotibiales (parte posterior del muslo):

  • Siéntate en el piso con una pierna extendida y la otra doblada hacia adentro.
  • Con la espalda recta, alcanza el pie de la pierna extendida.
  • No fuerces. Deja que el cuerpo ceda gradualmente.
  • Mantén 45 a 60 segundos por lado.

Estiramiento de cadera y flexores:

  • Arrodíllate con una pierna hacia adelante formando un ángulo de 90 grados.
  • Empuja la cadera hacia adelante hasta sentir tensión en la parte frontal de la cadera de la pierna de atrás.
  • Mantén 30 segundos y cambia de lado.

Rodillo de espuma en pantorrilla o cuádriceps:

  • Coloca el músculo afectado sobre el rodillo.
  • Deslízate lentamente de abajo hacia arriba.
  • Detente en los puntos más sensibles y aplica presión sostenida por 10 segundos.
  • Repite tres veces por zona.

Qué hacer después para evitar que regrese

Hombre sudoroso con camiseta gris sentado en un banco de gimnasio, bebiendo de una botella de metal. Otros deportistas y máquinas de ejercicio al fondo.
Beber agua después de un calambre, los beneficios que tiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calambre que ya ocurrió una vez tiene más probabilidades de repetirse en la misma sesión. Estas acciones cortan el ciclo:

Hidratación y electrolitos:

  • Bebe agua de inmediato, al menos 500 ml en los siguientes 15 minutos.
  • Si el entrenamiento supera una hora, agrega una bebida con sodio y potasio.
  • Los alimentos ricos en magnesio —nueces, semillas, espinaca— ayudan a largo plazo.

Movimiento de baja intensidad:

  • Camina despacio durante 5 a 10 minutos para reactivar la circulación.
  • Evita volver de inmediato a la intensidad previa.
  • Los movimientos suaves de piernas como balanceos controlados ayudan a drenar el ácido láctico acumulado.

Calor o frío según el caso:

  • Si el músculo sigue duro y tenso: aplica calor húmedo (toalla tibia) durante 10 minutos.
  • Si hay inflamación visible o sensación de ardor: usa hielo envuelto en tela, no directo sobre la piel.
  • Nunca estires con fuerza si hay hinchazón o enrojecimiento: puede ser una lesión, no un calambre.

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