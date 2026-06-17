Muere el montañista mexicano Daniel Navarro junto a su esposa tras una avalancha en el Nevado Tocllaraju, en Perú

Nevado Tocllaraju antes de sufrir una avalancha que causó la muerte de dos mexicanos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Navarro, reconocido en la comunidad del montañismo, lastimosamente falleció este miércoles 17 de junio tras una avalancha registrada en el Nevado Tocllaraju, la decimoctava montaña más alta de la Cordillera Blanca del Perú.

Agencias de guías locales confirmaron el deceso de Daniel Navarro al igual que su esposa Sandra. El accidente ocurrió durante una expedición en la cordillera peruana, una de las zonas más visitadas por montañistas internacionales.

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De acuerdo con la información difundida, el guía de montaña peruano, Florentino Calduha, quien formaba parte del grupo, reportó el incidente y al momento de circular dicha información, él permanece atrapado en la montaña, mientras equipos de rescate continúan las labores para su localización.

Hasta el momento, autoridades peruanas y cuerpos de rescate mantienen los operativos de búsqueda para localizar a los integrantes de la expedición y esclarecer las circunstancias del accidente.

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Una avalancha en el Nevado Tocllaraj provocó la muerte del montañista y de su esposa Sandra (Facebook / Escalando México )

La comunidad de montaña en México expresó su solidaridad y condolencias a la familia de Daniel Navarro y de su esposa Sandra, tras este hecho lamentable que cobro la vida del guía mexicano, figura ampliamente conocida y respetada por su aportación a la escalada nacional.

Sus colegas lo reconocen tanto por su trayectoria y experiencia en la alta montaña, como por su participación activa en actividades relacionadas con el alpinismo nacional. Compañeros, amigos y conocidos de Daniel Navarro lamentan su fallecimiento y resaltan su contribución al montañismo mexicano.

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El Nevado Tocllaraju, ubicado en la Cordillera Blanca de los Andes peruanos, es un destino frecuente para alpinistas experimentados como lo era Daniel Navarro. Sin embargo, las condiciones climáticas y los riesgos propios de la alta montaña han cobrado la vida de decenas de deportistas en los últimos años.

Detalles del accidente en Perú

El Nevado Tocllaraju sufrió avalancha y cobró la vida de dos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desprendimiento de nieve en el Nevado Tocllaraju ocurrió aproximadamente a las 05:40 de la madrugada, mientras el grupo ascendía hacia la cumbre de la montaña.

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Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), informó que el accidente se produjo cerca del hombro del nevado, a unos 5,400 metros de altitud (la cumbre se encuentra a 6,034 metros sobre el nivel del mar).

La AGMP reitera que las condiciones climáticas y la geografía dificultan el acceso vía terrestre. ​“Una vida está en riesgo y el país debe saberlo. Florentino (Calduha) sigue con vida y necesita ser evacuado ahora. Sólo un helicóptero puede llegar a tiempo. Cada minuto cuenta”.

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​Trámites de repatriación

La Asociación de Guías de Montaña de Áncash (AGOEMA) confirmó que las familias que se localizan en México de Daniel Navarro y su esposa Sandra, ya están siendo informadas y en estos instantes se dedican a coordinar el proceso con Refugio Andino.

Mexicanos fallecen en Chile por tormenta de nieve

Patagonia chilena, lugar donde dos médicos mexicanos tristemente perdieron la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace meses, otra tragedia en Sudamérica cobró la vida de personas mexicanas, esta vez en la Patagonia chilena, donde una tormenta de nieve causó el fallecimiento de Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, una pareja de médicos mexicanos que se encontraban de vacaciones por América Latina.

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Después de visitar Argentina, los médicos nacionales llegaron a la zona del Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Cristina y Julián perdieron la vida junto con dos turistas alemanés y una británica tras ser sorprendidos por el mal clima durante una excursión.

La pareja mexicana quedó expuesta a bajas temperaturas y fuertes vientos, lo que derivó en una situación de hipotermia fatal. Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel eran originarios de Michoacán y Aguascalientes. Ambos trabajaban como médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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