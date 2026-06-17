Morena, PT y Verde van unidos por Chihuahua 2027: Andrea Chávez llama a construir la “unidad popular” tras la tormenta CIA

En un mensaje en redes sociales, la legisladora celebra el acuerdo entre las dirigencias y agradece a Ariadna Montiel, Citlali Hernández, Beto Anaya y Karen Castrejón por concretar la convergencia electoral. (Infoabe-Itzallana)

La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño confirmó este martes que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde irán coaligados a la elección por la gubernatura de Chihuahua en 2027, y convocó a todas las fuerzas del movimiento a trascender la alianza partidista para construir lo que llamó “unidad popular” con millones de chihuahuenses que no militan en partido alguno.

El anuncio: coalición de tres partidos rumbo a 2027

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Chávez Treviño celebró el acuerdo alcanzado entre las dirigencias de los tres partidos. Agradeció de manera explícita la gestión de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena; Citlali Hernández, secretaria general del partido; el profesor Beto Anaya del PT; y Karen Castrejón del Partido Verde, a quienes reconoció como artífices de la convergencia.

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“Ellas y ellos ya hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra”, señaló la legisladora, quien se perfila como una de las principales aspirantes a encabezar la candidatura de la coalición.

La advertencia de Ariadna Montiel ocurre tras el operativo del 19 de abril en Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estatales y dos estadounidenses sin autorización federal para actuar

El contexto: la guerra política por Chihuahua comenzó meses antes

El anuncio llega en medio de un escenario político que se aceleró dramáticamente en abril pasado. El 19 de abril, un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, terminó con un accidente en el que fallecieron dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Chihuahua y otros dos agentes de la CIA de Estados Unidos, quienes según el gobierno federal no contaban con autorización para operar en territorio mexicano.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

El incidente desató una ofensiva de Morena contra la gobernadora panista Maru Campos, acusada desde el partido en el poder de haber facilitado una operación de inteligencia extranjera en suelo mexicano. Ariadna Montiel advirtió que se buscaría reunir firmas para solicitar el desafuero de Campos e iniciarle un juicio político por permitir la intromisión de la CIA en la Fiscalía General del Estado.

La marcha del 16 de mayo: primer ensayo electoral en Chihuahua

Como parte de esa estrategia, Morena organizó una concentración en la capital chihuahuense. Andrea Chávez convocó a concentrarse el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa, comparando la movilización con el levantamiento armado de 1910 e invocando la defensa de la soberanía nacional como hilo conductor del discurso.

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El corte final de asistencia fue de 20 mil personas, según Ariadna Montiel, aunque la oposición cuestionó esa cifra. En el acto estuvieron presentes Montiel, López Beltrán, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, entre otros.

Desde el CEN de Morena, el partido delineó su estrategia en contra de Campos Galván en el plano legislativo y movilizador.

La manifestación convocada por la dirigencia de Morena continúa en Chihuahua, destacan mensajes contra Maru Campos y a favor de la defensa de la soberanía nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores

El llamado de Chávez: de la alianza de partidos a la unidad con el pueblo

Más allá de la coalición formal, la legisladora hizo un llamado a legisladores, presidentes municipales, aspirantes y simpatizantes a priorizar la unidad interna. Destacó que Morena encabeza “absolutamente todas las encuestas” en el estado, pero advirtió que no hay margen para la confianza.

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El reto electoral es mayúsculo: Chihuahua es uno de los cuatro estados que aún gobierna el PAN, y el partido albiazul se juega su futuro en esa elección de 2027.

En un video en redes, la legisladora con licencia de Morena afirma que la mandataria panista no acude a su oficina ni a la mesa de seguridad, y la emplaza a pedir licencia o retomar funciones. (Infobae-Itzallana)

¿Quién va por la candidatura?

Chávez Treviño se asume como aspirante directa a “tomar las riendas del estado”. Su principal competidor dentro del movimiento es el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien también ha trabajado su posicionamiento de cara a 2027. La definición de la candidatura será, previsiblemente, el siguiente capítulo de la disputa interna que la propia legisladora pide resolver con “escucha, diálogo y mucha responsabilidad”.

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