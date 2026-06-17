Gerentes falsos, celebridades y “enamorados” virtuales: las tres identidades que usan los estafadores de criptomonedas

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en una caricatura que refleja su preocupación por las criptomonedas y la dificultad de la trazabilidad de Bitcoin para justificar su patrimonio declarado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México— alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que combina el robo de identidad en redes sociales con la transferencia de recursos a través de cuentas de criptomonedas, cuyo anonimato hace casi imposible rastrear el dinero una vez enviado.

El mecanismo central de la estafa se apoya en aplicaciones vinculadas a billeteras digitales de criptomonedas. Esos sistemas ofrecen al estafador un escudo de anonimato que convierte las transferencias en prácticamente irrecuperables para la víctima.

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Tres perfiles que usan los estafadores para acercarse

Los delincuentes no actúan de forma improvisada: adoptan identidades construidas para generar confianza. El primero de esos perfiles es el del supuesto “gerente de inversiones”, una figura de autoridad financiera que promete rendimientos seguros y rápidos.

El segundo perfil suplanta a celebridades. Bajo ese disfraz, los estafadores afirman que la persona famosa tiene la capacidad de multiplicar las criptomonedas que la víctima decida invertir.

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La imagen muestra Bitcoins y dólares sobre una mesa de madera, con dos computadoras portátiles al fondo exhibiendo datos de mercados financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer perfil es el del “enamorado virtual”. Esa figura construye una relación afectiva progresiva y, una vez ganada la confianza de la víctima, solicita el envío de dinero o criptomonedas bajo el pretexto de financiar una inversión conjunta.

Hackeo y robo de identidad como herramientas del fraude

Los grupos detrás de estas estafas no se limitan a crear perfiles falsos. Sus integrantes también se dedican al hackeo y al robo de identidad de cuentas legítimas en redes sociales, lo que les permite operar con mayor credibilidad al suplantar a personas reales.

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Esa táctica eleva el riesgo para cualquier usuario: el mensaje fraudulento puede llegar desde la cuenta de un conocido cuya identidad fue comprometida. La víctima baja la guardia porque reconoce al remitente.

¿Cómo captan a las víctimas en plataformas digitales?

El punto de entrada más frecuente son los grupos y perfiles falsos en redes sociales. Esos espacios incluyen enlaces diseñados para que el usuario haga clic y, al hacerlo, entregue acceso total a sus propias cuentas.

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Una mujer mira su celular con gesto de incomodidad, mientras del dispositivo emergen numerosas notificaciones y mensajes, reflejando la presión de la conexión digital constante en un entorno de cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que el estafador controla esa información, puede operar en nombre de la víctima, ampliar la red de engaño hacia los contactos de esa persona y vaciar cualquier recurso digital disponible. El daño se multiplica en cadena.

¿Por qué las criptomonedas son el método de pago preferido?

A diferencia de una transferencia bancaria, una transacción en criptomonedas no cuenta con mecanismos de reversión ni protección al consumidor. Cuando los fondos cambian de billetera digital, la recuperación es, en la práctica, imposible.

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Esa característica convierte a las criptomonedas en el instrumento ideal para este tipo de fraudes. El anonimato del receptor y la irreversibilidad de las operaciones dejan a la víctima sin vías de reembolso una vez consumado el engaño.

Señales de alerta que permiten identificar el fraude

Cualquier propuesta que combine una relación virtual reciente con una oportunidad de inversión debe tratarse como una señal de alarma. Los estafadores suelen generar urgencia artificial: plazos cortos, ofertas que “vencen pronto” o situaciones de emergencia que requieren un envío inmediato de fondos.

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Una persona de aspecto profesional utiliza simultáneamente una computadora portátil y un smartphone para interactuar con una aplicación de criptomonedas que muestra gráficos de mercado e incorpora elementos de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún asesor financiero legítimo solicita transferencias en criptomonedas a través de redes sociales ni construye una relación romántica como paso previo a una inversión. Si alguien desconocido propone ambas cosas al mismo tiempo, se trata de una estafa.

¿Cómo denunciar ante la PDI

La PDI pone a disposición de la ciudadanía dos canales de atención directa para quienes sean víctimas de este tipo de fraude o necesiten orientación preventiva. El número telefónico es el (55) 5242 6489 y el correo electrónico es ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

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La denuncia oportuna es la herramienta más eficaz para detener a estos grupos. Cada reporte permite a las autoridades mapear patrones, identificar redes de operadores y proteger a futuros posibles afectados.