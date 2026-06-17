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Estos son los costos y las mejores rutas para llegar al Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México

La selección cafetera inicia su camino en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, con miles en las gradas y un fuerte operativo especial

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Con un flujo masivo previsto en las zonas de Tlapan y Santa Úrsula para el Colombia vs Uzbekistán, miles fueron convocados al Estadio Azteca bajo una serie de recomendaciones para el ingreso. (X/ @FCFSeleccionCol)
Con un flujo masivo previsto en las zonas de Tlapan y Santa Úrsula para el Colombia vs Uzbekistán, miles fueron convocados al Estadio Azteca bajo una serie de recomendaciones para el ingreso. (X/ @FCFSeleccionCol)

El Estadio Azteca será el escenario este miércoles 17 de junio para el esperado debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán.

Miles de asistentes ya han sido convocados, por lo que la movilidad y el acceso serán aspectos clave para llegar sin contratiempos. Las autoridades de la capital han desplegado un operativo especial que prioriza el transporte público y los servicios oficiales para quienes cuenten con boleto.

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El Estadio Ciudad de México recibirá este miércoles 17 de junio el debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán. REUTERS/Luisa Gonzalez
El Estadio Ciudad de México recibirá este miércoles 17 de junio el debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde la mañana, el perímetro de Santa Úrsula tendrá diversos cierres viales y filtros de seguridad. Ante el flujo esperado de personas, la Secretaría de Movilidad recomienda planear el trayecto y considerar los costos y rutas autorizadas.

Esto costará llegar al Estadio Ciudad de México para el partido de Colombia

La mejor opción para llegar al Azteca es elegir entre los servicios especiales diseñados para el evento. Quienes planean asistir deberán considerar los siguientes costos y opciones:

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Ride al Estadio:

  • Servicio de trolebús especial
  • Costo: 350 pesos por persona
  • Pago único con Tarjeta de Movilidad Integrada
  • Traslado seguro y frecuente desde puntos estratégicos

Park & Ride:

  • Dirigido a quienes lleguen en automóvil
  • Costo: 500 pesos por vehículo
  • Incluye estacionamiento y traslado en autobús eléctrico
  • Pago sólo con Tarjeta de Movilidad Integrada
  • Servicio de ida y vuelta con salidas cada 15 minutos desde las 14:00 horas
El Park & Ride costará 500 pesos por vehículo e incluirá estacionamiento y traslado en autobús eléctrico con salidas cada 15 minutos desde las 14:00 horas. REUTERS/Hannah Mckay
El Park & Ride costará 500 pesos por vehículo e incluirá estacionamiento y traslado en autobús eléctrico con salidas cada 15 minutos desde las 14:00 horas. REUTERS/Hannah Mckay

En este sentido, ambas alternativas buscan evitar la saturación vial y garantizar traslados directos y ordenados para todos los aficionados.

Puntos de salida y rutas recomendadas

Para facilitar la llegada al Coloso de Santa Úrsula, el sistema Ride y Park & Ride operarán en distintas zonas de la ciudad:

  • Metro Universidad
  • Tasqueña
  • Perisur
  • Reforma
  • Bellas Artes
  • CETRAM Chapultepec
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Palacio de los Deportes

El Park & Ride ofrecerá estacionamientos remotos en:

  • Six Flags
  • Centro Comercial Santa Fe
  • Auditorio Nacional
  • Plaza Carso
  • Parque Ecológico Xochimilco
Vista exterior del Metro Universidad con escaleras oscuras llevando a una pasarela elevada. Personas suben y bajan. Hay una calle abajo y un cielo azul
El Ride al Estadio y Park & Ride saldrán desde puntos estratégicos como Metro Universidad, Tasqueña, Perisur, Reforma, Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Estadio Olímpico Universitario y Palacio de los Deportes. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

Todas las rutas desembocan en la zona de Santa Úrsula–Santo Tomás, con acceso directo al inmueble. Por ello, es recomendable recargar la Tarjeta de Movilidad antes de salir y prever tiempo extra al momento de abordar.

Reglas, horarios y recomendaciones para ingresar

La movilidad en la zona sur de la CDMX estará regulada por cierres viales y una fuerte presencia de equipos seguridad en los alrededores del recinto. El operativo contempla reglas y horarios que los asistentes deberán tomar en cuenta para un ingreso ágil:

  • Apertura de puertas: desde las 16:00 horas
  • Cierres viales desde las 10:00 horas en la Calzada de Tlalpan y calles aledañas
  • Acceso exclusivo para residentes con registropersonal autorizado y aficionados con boleto
  • Prohibido ingresar pirotecnia, bengalas o artículos similares
  • No se permitirá el ingreso en transportes de apps al perímetro inmediato

Recomendaciones:

  • Lleva tu boleto impreso o digital y identificación oficial.
  • Llega con al menos tres horas de anticipación para evitar filas y contratiempos.
  • Recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada antes de llegar: así evitas filas y retrasos en los puntos de abordaje de Ride o Park & Ride.
  • Prepárate para el clima: lleva un impermeable ligero, ropa cómoda y revisa el pronóstico, ya que se esperan lluvias ligeras por la tarde.
Las puertas del Estadio Azteca abrirán a las 16:00 horas y estará restringido a aficionados con boleto, provocando diversos cierres en avenidad principales como la Calzada de Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Las puertas del Estadio Azteca abrirán a las 16:00 horas y estará restringido a aficionados con boleto, provocando diversos cierres en avenidad principales como la Calzada de Tlalpan. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Estas medidas buscan que todos los aficionados puedan acudir al debut de La Tricolor de la forma más segura y ordenada posible.

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