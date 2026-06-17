Estos son los costos y las mejores rutas para llegar al Uzbekistán vs Colombia en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Azteca será el escenario este miércoles 17 de junio para el esperado debut de Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán.
Miles de asistentes ya han sido convocados, por lo que la movilidad y el acceso serán aspectos clave para llegar sin contratiempos. Las autoridades de la capital han desplegado un operativo especial que prioriza el transporte público y los servicios oficiales para quienes cuenten con boleto.
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Desde la mañana, el perímetro de Santa Úrsula tendrá diversos cierres viales y filtros de seguridad. Ante el flujo esperado de personas, la Secretaría de Movilidad recomienda planear el trayecto y considerar los costos y rutas autorizadas.
Esto costará llegar al Estadio Ciudad de México para el partido de Colombia
La mejor opción para llegar al Azteca es elegir entre los servicios especiales diseñados para el evento. Quienes planean asistir deberán considerar los siguientes costos y opciones:
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Ride al Estadio:
- Servicio de trolebús especial
- Costo: 350 pesos por persona
- Pago único con Tarjeta de Movilidad Integrada
- Traslado seguro y frecuente desde puntos estratégicos
Park & Ride:
- Dirigido a quienes lleguen en automóvil
- Costo: 500 pesos por vehículo
- Incluye estacionamiento y traslado en autobús eléctrico
- Pago sólo con Tarjeta de Movilidad Integrada
- Servicio de ida y vuelta con salidas cada 15 minutos desde las 14:00 horas
En este sentido, ambas alternativas buscan evitar la saturación vial y garantizar traslados directos y ordenados para todos los aficionados.
Puntos de salida y rutas recomendadas
Para facilitar la llegada al Coloso de Santa Úrsula, el sistema Ride y Park & Ride operarán en distintas zonas de la ciudad:
- Metro Universidad
- Tasqueña
- Perisur
- Reforma
- Bellas Artes
- CETRAM Chapultepec
- Estadio Olímpico Universitario
- Palacio de los Deportes
El Park & Ride ofrecerá estacionamientos remotos en:
- Six Flags
- Centro Comercial Santa Fe
- Auditorio Nacional
- Plaza Carso
- Parque Ecológico Xochimilco
Todas las rutas desembocan en la zona de Santa Úrsula–Santo Tomás, con acceso directo al inmueble. Por ello, es recomendable recargar la Tarjeta de Movilidad antes de salir y prever tiempo extra al momento de abordar.
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Reglas, horarios y recomendaciones para ingresar
La movilidad en la zona sur de la CDMX estará regulada por cierres viales y una fuerte presencia de equipos seguridad en los alrededores del recinto. El operativo contempla reglas y horarios que los asistentes deberán tomar en cuenta para un ingreso ágil:
- Apertura de puertas: desde las 16:00 horas
- Cierres viales desde las 10:00 horas en la Calzada de Tlalpan y calles aledañas
- Acceso exclusivo para residentes con registro, personal autorizado y aficionados con boleto
- Prohibido ingresar pirotecnia, bengalas o artículos similares
- No se permitirá el ingreso en transportes de apps al perímetro inmediato
Recomendaciones:
- Lleva tu boleto impreso o digital y identificación oficial.
- Llega con al menos tres horas de anticipación para evitar filas y contratiempos.
- Recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada antes de llegar: así evitas filas y retrasos en los puntos de abordaje de Ride o Park & Ride.
- Prepárate para el clima: lleva un impermeable ligero, ropa cómoda y revisa el pronóstico, ya que se esperan lluvias ligeras por la tarde.
Estas medidas buscan que todos los aficionados puedan acudir al debut de La Tricolor de la forma más segura y ordenada posible.
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