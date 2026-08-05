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La Granja VIP: en este día se revelará al primer integrante confirmado

Habrá nueva temporada de este reality donde se cuidan animales y otras actividades

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)
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Después de rumores e incluso una supuesta filtración de la lista, se sabe que La Granja VIP tendrá nueva temporada.

Aparentemente, el primer participante de este reality se dará a conocer el miércoles 5 de agosto.

Los rumores sobre la segunda temporada de La granja VIP han inundado las redes sociales, mientras la producción mantiene el silencio sobre la lista oficial de celebridades que participarán este año. El estreno está previsto para el 11 de octubre de 2026, según confirmó TV Azteca.

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La audiencia se mantiene a la expectativa: hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre los participantes, y la información que circula proviene principalmente de filtraciones y versiones extraoficiales de periodistas de espectáculos.

Posibles concursantes para La granja VIP 2026

Diversas fuentes han mencionado varios nombres que podrían sumarse al elenco de esta temporada. Entre los personajes que más suenan en redes sociales y medios especializados se encuentran:

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  • Daniela Castro, actriz reconocida por su trayectoria en telenovelas.
  • Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, figura que ha acaparado la atención mediática.
  • Polo Morín, actor que, según los rumores, habría elegido este reality sobre otras ofertas televisivas.
  • Leslie Gallardo, participante recurrente en realities.
  • Lizbeth Rodríguez, popular en redes sociales.
  • Myriam Montemayor, cantante con experiencia en programas de competencia.
Teo volvió al cuadro de nominados tras ser traicionado por Kim Shantal.
(La Granja VIP, YouTube)

Hasta el momento, la producción de La granja VIP no ha publicado una lista oficial ni ha confirmado la presencia de estos nombres. Por ello, la información sobre el elenco se mantiene en el terreno de la especulación y el interés del público crece semana a semana.

Conducción y panel de comentaristas

Para esta nueva edición, se espera que Adal Ramones continúe como conductor principal, acompañado por Kristal Silva como co-conductora. Ambos desempeñaron ese papel en la temporada anterior. La continuidad de Linet Puente y Ferka como panelistas aún está en discusión.

La dinámica de análisis y comentarios sobre los eventos dentro del show es uno de los elementos más seguidos por la audiencia, por lo que cualquier cambio en este segmento podría influir en la recepción del programa.

¿Qué sucedió en la temporada anterior?

La primera edición de La granja VIP reunió a dieciocho celebridades, entre quienes destacaron Alfredo Adame, Lola Cortés, Sandra Itzel, Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez. La convivencia en un ambiente rural generó enfrentamientos, alianzas inesperadas y debates que trascendieron el formato habitual.

No existen cifras oficiales sobre los sueldos, pero versiones extraoficiales indican que las remuneraciones variaron entre 70,000 y 500,000 pesos semanales, dependiendo de la popularidad de cada participante.

Los mejor pagados habrían sido Lola Cortés, Alfredo Adame y Fabiola Campomanes.

Durante la primera temporada, varias controversias marcaron la dinámica, entre ellas, la salida de Lola Cortés y las estrategias de Sandra Itzel, quien luego reconoció que su falta de experiencia le impidió llegar al triunfo.

Expectativa y negociaciones en curso

A pesar de los múltiples rumores que circulan en redes sociales y medios, la producción de La granja VIP sigue sin confirmar oficialmente a ninguno de los nuevos “granjeros”.

Algunas versiones señalan que dos figuras habrían decidido abandonar otro reality por mejores condiciones económicas en este programa.

La Granja VIP es un reality show transmitido por TV Azteca en México.

En este programa, un grupo de celebridades convive y compite realizando actividades propias de una granja, aislados del exterior, durante varias semanas.

El objetivo es superar retos físicos y de convivencia para avanzar en la competencia y evitar ser eliminados.

La temporada pasada, Alfredo Adame fue el primer ganador de la historia del programa en México, llevándose dos millones de pesos el 21 de diciembre de 2025. El reality cuenta con transmisiones en vivo y suele tener sorpresas en la integración de participantes y dinámicas especiales.

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