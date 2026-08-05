Capturan a dos sicarios por el asesinato de una mujer en la Central de Abasto de Comitán: pleito entre locatarios lo habría detonado

Uno de los responsables ingresó cubriéndose el rostro con un casco de motociclista y ambos dispararon según los videos compartidos. Crédito: FGE Chiapas

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La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) detuvo a dos presuntos sicarios identificados como Francisco Daniel “N” y Carol Jonathan “N” por el asesinato de Cecilia Viviana López García, quien murió días después de recibir un disparo en la cabeza al interior de una pollería en la Central de Abasto de Comitán de Domínguez.

Uno de los presuntos responsables fue capturado en Guadalajara, Jalisco, tras darse a la fuga, mientras que el otro cayó en el municipio donde fue realizado el ataque. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó mediante un video en sus redes sociales que la agresión habría sido desatada por una disputa entre locatarios del mercado.

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Los detenidos fueron identificados como los autores materiales del crimen, perpetrado en una pollería al interior de la Central de Abasto. Crédito: Fiscalía de Chiapas

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio, alrededor de las 17:30 horas. Las cámaras de videovigilancia registraron cómo los dos hombres llegaron al lugar a bordo de un taxi, ingresaron al mercado y abrieron fuego directamente contra sus víctimas dentro del local. Junto a Cecilia Viviana, resultó herido Wilmar Enrique López García, quien sobrevivió al ataque.

La FGE solicitará hasta 100 años de prisión para ambos imputados.

Francisco Daniel “N” fue detenido en Comitán; Carol Jonathan “N” fue capturado en Guadalajara

Según reportes oficiales, tras recibir el reporte de las detonaciones, agentes de investigación, peritos y ministerios públicos se dirigieron de inmediato en el lugar.

Encontraron a dos personas heridas al interior de la pollería: Cecilia y Wilmar. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica. Cecilia Viviana no sobrevivió.

Los dictámenes periciales determinaron que la causa de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo secundario al impacto de un proyectil de arma de fuego. La mujer recibía atención médica cuando falleció, días después de la agresión.

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Las diligencias incluyeron levantamiento de evidencias en la escena, dictámenes de balística y el análisis de las imágenes de videovigilancia. Fue precisamente este último elemento el que permitió identificar plenamente a los dos agresores: las cámaras registraron el momento en que Francisco Daniel “N” y Carol Jonathan “N” llegaron al mercado a bordo de un taxi, descendieron e ingresaron directamente hacia sus víctimas en el local.

A la izquierda, Carol Jonathan "N", detenido en Guadalajara, Jalisco; a la derecha, Francisco Daniel "N", capturado en Comitán de Domínguez. Crédito: FGE Chiapas

Francisco Daniel “N” fue detenido en la ciudad de Comitán. Carol Jonathan “N” se dio a la fuga, pero fue localizado en Guadalajara, Jalisco, gracias a la colaboración interestatal. Fue trasladado de regreso a Chiapas para enfrentar la justicia.

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Llaven Abarca señaló que el móvil habría sido una disputa entre dueños de locales al interior de la Central de Abasto, aunque la investigación sigue en curso. “No va a haber impunidad”, advirtió el fiscal durante el informe.

Además, subrayó que ante delitos cometidos en agravio de mujeres, adolescentes y niñas, la Fiscalía actuará de manera implacable y estará pendiente del juicio que se instaure contra los dos imputados.

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Capturan a dos hombres por disparos contra un bar en Villaflores

En un segundo caso presentado durante el mismo informe, Llaven Abarca dio a conocer la detención de dos hombres por los disparos registrados el 2 de agosto contra el bar Francos, en el municipio de Villaflores. El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. Las cámaras de videovigilancia captaron a dos personas que llegaron en motocicleta. Uno de ellos descendió y comenzó a disparar contra la fachada del establecimiento.

No había personas en el interior del bar al momento del ataque, por lo que no se registraron víctimas. Los daños fueron únicamente materiales. En el lugar se encontraron más de 20 cartuchos percutidos.

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La fiscalía solicitará la pena máxima contra los presuntos responsables de la agresión. Crédito: FGE Chiapas

Las indagatorias permitieron identificar y detener a los responsables: Mario Antonio “N”, alias “El Chino”, y Alan Exxon “N”, alias “El Padrino”. El arma de fuego utilizada durante el ataque fue asegurada. La Fiscalía estableció que el móvil habría sido la extorsión que ambos ejercían sobre el dueño del bar Francos.

Para este caso, Llaven Abarca anunció que solicitará la pena máxima disponible, que puede alcanzar hasta 70 años de prisión. El fiscal reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado con la seguridad de los municipios de Chiapas y advirtió que ningún acto delictivo quedará sin respuesta.

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