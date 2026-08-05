Lupita Villalobos responde a Aldo Rendón tras criticar Las Alucines: “Somos el único pódcast que habla del divorcio por dos años”

La conductora de Las Alucines respondió al stylist luego de señalar que el proyecto de Las Alucines le daba "hueva" ya que siempre hablaban de lo mismo. Video: TikTok/lupitavillalobosb

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La creadora de contenido Lupita Villalobos respondió a Aldo Rendón, luego de que el stylist señalara que el proyecto de las Alucines le daba “hueva”.

Lupita Villalobos encabeza junto a Kassandra Quezada, conocida como “Quesito” el podcast de Las Alucines, uno de los podcast más escuchados en México.

Lupita Villalobos abordó el tema de forma cómica señalando que Rendón tiene razón y que el podcast únicamente trata sobre el divorció por el que pasó Villalobos hace algunos años.

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“Aldo Rendón dice que qué oso Las Alucines y sobre todo Lupita Villalobos, porque de lo único que habla es de su divorcio, que Las alucines es de lo que se trata. Y efectivamente, chamacos, yo vengo a confirmarlo. Para los que no conocen a Las Alucines, es un pódcast que tiene dos años, cada lunes tenemos nuevo episodio, pero en cada nuevo episodio siempre repetimos la misma historia”, aseguró Lupita.

Villalobos continúo señalando que el podcast únicamente trata de su divorcio porque es la única historia que tiene, que su personalidad y su vida se basan en el divorcio que vivió.

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Lupita mencionó de forma irónica que ha guardado el tema para darle la exclusiva a Las Alucines cada lunes y continuar repitiendo la historia.

“Tú puedes entrar y a buscar ahí en nuestro contenido y vas a ver títulos de cada episodio, de que papás o haters, celosas, lo que tú quieras, es solo un gancho, porque al final tú le vas a dar clic y vamos a estar hablando de mi divorcio”, comentó.

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De igual forma aseguró de forma irónica que las divorciadas “tenemos derecho a existir” y que tiene el derecho de repetir “una y mil veces” su historia en su podcast.

El stylist Aldo Rendón señaló que no le gusta el contenido de Las Alucines. (La casa de los famosos México)

Sin problemas entre ellos, únicamente “Cotorreo”

Tras concluir la parte en que aborda el tema de forma cómica Villalobos señalo que no tiene ningún problema con Aldo Rendón y que incluso comentó la publicación compartida por La Casa de los Famosos México en donde se menciona el tema ya que le pareció gracioso.

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“Chamacos, puro cotorreo, no se ataquen, loco. Yo hasta puse un comentario ahí en el reel que subió La casa de los famosos de que yo no estoy divorciada, no se confundan, la gente se atacó. O sea, no entienden que es cotorreo”. señalo Lupita Villalobos.

Lupita aseguró que incluso algunas personas esperaban generar un problema o polémica entre ellos, sin embargo es únicamente un juego.

Señaló que no tiene nada en contra de Aldo Rendón, que incluso se nota que no consume su contenido y que únicamente hablo de lo más relevante de su vida.

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“Y nada en contra de Aldo Rendón, chamacos, tranqui. O sea, él genuinamente se nota que no ha visto el pódcast y todo bien, está dando su opinión. Aparte, siento que habló de no sé, de lo más relevante que se puede ver de mí en redes, chamacos”, señaló Villalobos.

Las Alucines figuran como uno de los podcast más consumidos en México. Crédito:YT/Las Alucines

Lupita tiene cola que le pisen

Tras aclarar la situación Villalobos señaló que ella no tiene problema con que la identifiquen con esa o con alguna otra historia que haya compartido en internet, señalando que ella si tiene “cola que le pisen”.

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“Y ni pedo, chamacos, yo tengo un pasado, yo sí tengo cola que me pisen. Y eso es lo que pensaba de mí y está bien. O sea gente diciendo de que Aldo tirando fact, a mí qué. Tú crees que me afecta que me digan: ‘Es que es la única historia, siempre anda contando eso’, ya hombre”, comentó Lupita.

Lupita Villalobos asegura que no tiene problema en que la conozcan por alguna de sus historias. (IG)

Villalobos concluyó por señalar que disfruten tanto el contenido de La Casa de los Famosos México 2026 como el de Las Alucines.

“Disfruten el contenido, disfruten el cotorreo que está pasando en La casa de los famosos. Siento que está padre y pues vean Las Alucines, chamacos, el único pódcast en el mundo que trata del divorcio y donde se repite la misma historia por dos años consecutivos. Ahí nomás”, concluyó Lupita Villalobos.

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Con está cómica y directa respuesta una de las cara principales de Las Alucines dio por concluido el breve intento de polémica entre ellas, su proyecto, Aldo Rendón y el proyecto de La Casa de los Famosos México.